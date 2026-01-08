אמונה חיראק, אלמנתו של יוסף יהודה חיראק הי"ד, שנפל בקרב בגיל 22, בישרה היום (חמישי) על הולדת בנם.

"בשמחה והודיה עצומה, מתוך תפילה לשמחת עולם, לגאולה השלימה, שמחים לבשר שזכינו בבן זכר לעם ישראל", כתבה אמונה. היא חתמה את ההודעה האישית במילים: "תודה לה' יתברך על מתנה כל כך מתוקה! יוסף יהודה ואמונה".

אביה של אמונה, יהודה אליהו, מנכ"ל מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, פרסם אף הוא הודעה מרגשת לרגל הולדת נכדו. בפתח דבריו כתב, "עין במר בוכה ולב שמח, יתום ואלמנה יעודד".

בהמשך שיתף בתחושת ההתרגשות והאמונה: "נרגשים ושמחים מאוד בחסד ה' עלינו, עם לידת נכדנו המתוק, בן לאמונה חיה שתח' ויוסף יהודה הי"ד. הרופא לשבורי לב מרפא עוד ועוד את הלב השבור", והוסיף, "אור חדש על ציון הולך ומאיר".

חיראק הי"ד, בן 22, שירת כלוחם בגדוד ההנדסה 601, עוצבת 'עקבות הברזל' (401). הוא היה הנופל הראשון במסגרת מבצע "מרכבות גדעון".

יוסף יהודה נישא שבעה חודשים בלבד לפני שנפל בקרב. הוא הותיר אחריו הורים ושלוש אחיות והתגורר ביישוב חרשה שבמועצה האזורית בנימין.

בראיון באולפן ערוץ 7 לאחר נפילתו סיפרה אימו חנה חיראק: "בצהריים קברנו ילד, ובערב כבר נודע לנו שיש לנו המשכיות מהילד הזה".

היא תיארה את ההתמודדות היומיומית עם השכול כבחירה בחיים ובאמונה. "הכאב נמצא, קיים, הגעגוע מטורף. אבל אנחנו יודעים שמזה יצמח רק טוב. כי אין רע יורד מלמעלה".