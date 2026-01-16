הברית של מבשר טוב - הבן של יוסף יהודה חירק הי"ד יניב ישר

ברית מילה מרגשת נערכה לבנו של סמל יוסף יהודה חיראק הי"ד, לוחם בגדוד הנדסה שנפל אמש בעזה.

יוסף יהודה היה בן 22 במותו והתגורר ביישוב חרשה. הוא הותיר אחריו את אשתו אמונה, לה נישא רק לפני שבעה חודשים, זוג הורים ושלוש אחיות.

מספר שעות לפני שנפל, יוסף הספיק לדבר עם אביו: "הוא התקשר אליי, סיפר לי מה התוכניות שלו ומה הוא מתכוון לעשות עוד חודשיים כשהוא ישתחרר". פרץ הוסיף שיוסף יהודה נשמע במצב רוח קצת ירוד: "זו פעם ראשונה ששמעתי אותו ככה. חיזקתי אותו, אמרתי לו 'שמור על השמחה, זה הכי חשוב'".

"אנחנו גוף אחד, יד ימין ויד שמאל לא יכולות להכות אחת בשנייה. נזכור שבנשמה אנחנו עם אחד, עם ישראל", סיכמו חנה ופרץ.