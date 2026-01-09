אנחנו נכנסים כעת לימי השובבי"ם - ראשי התיבות של שש הפרשיות הראשונות בספר שמות: שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. אלו ימים שמיוחדים להשתחררות מיצרים ומתאוות, מפני שאנו קוראים בהם על יציאת מצרים.

יציאת מצרים אינה רק מאורע היסטורי אלא היא היציאה מהמיצרים שבכל דור דור. בכל דור ודור יש פרעה משלו, מי שמפריע לסדר הא-לוהי בעולם. לעתים קוראים להם פרעה, לעיתים היטלר, לעיתים מדורו או חמינאי. המכנה המשותף לכולם הוא דיקטטורה שמשעבדת את החלשים. עוד מכנה משותף: כולם שונאים את עם ישראל. בכל דור ודור עם ישראל מוציא את העולם לחרות; הרעיונות היהודיים על חופש, מוסר וצדק הם האביב של העולם כולו. ובכל דור ודור ישנו תהליך מובנה של עשר מכות שבהן דיקטטורה קורסת ואומה יוצאת לחרות:

דם - המים הופכים לדם. קריסת מקורות החיים הבסיסים של החברה; המים "הנקיים" של הדיקטטורה מתגלים כרעל מוות. הכסף מהנפט משמש לשחיתות ולהתחמשות כנגד אויבים מדומיינים.

צפרדע - כמויות עצומות של צפרדעים שמקרקרות ברעש בלתי פוסק. אי אפשר להשתיק את הרעש שעולה מהשטח שחודר כל מרחב, רשתות חברתיות ותסיסה חברתית מערערים את יסודות המשטר.

כינים - כדוגמת עפר הארץ שהופך לכינים, טפילים זעירים שיוצרים גירוי בלתי פוסק, כך החברה מתפוררת מבפנים, הכל חושדים בכל והכל נלחמים בכל.

ערוב - חיות בר פולשות למרחב הציבורי. התמוטטות הסדר החברתי, והשתלטות של ארגוני פשיעה. אנשים אלימים מנסים לתפוס את הוואקום השלטוני.

דבר - חיסול המקנה והרכוש. קריסה כלכלית והרס תשתיות. חברה שנחנקת תחת דיכוי איננה יכולה לצמוח כלכלית וקורסת לתוך עצמה.

שחין - אויר מזוהם שמביא למגפות. אוירה תרבותית מורעלת. מערכות התרבות שגויסו לצורך הדיכוי מתגלות בקלונן.

ברד - גלידי קרח יחד עם אש יורדים מלמעלה. כוחות שונים, שבדרך כלל סותרים זה את זה, משתפים פעולה להפלת המשטר. סנקציות בינלאומיות מבחוץ ומורדים מבפנים.

ארבה - מקורות המזון העתידיים נאכלים בידי ארבה. הרס תשתיות עתידיות, הצעירים בורחים, העתיד נטרף.

חושך - ימי אפילה. קיפאון, בדידות וחוסר ודאות. המשטר עומד בפני ימיו האחרונים.

מכת בכורות - הבכור החשוב בכל בית, הבריח התיכון של כל משפחה - מת! בסופו של דבר הדיקטטור נופל.