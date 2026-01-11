שדולת ארץ ישראל בכנסת קיימה היום (ראשון) סיור בשטחי "השמורה ההסכמית" שבמזרח גוש עציון, בעקבות עלייה בהיקף הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית באזור - תופעה שלדבריהם הוחרפה לאחר התערבות בג"ץ שהקפיא את צווי ההריסה שהוצאו מטעם המדינה.

בסיור השתתפו ראשי השדולה: ח"כ יולי אדלשטיין (הליכוד), ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) וח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), יחד עם ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל.

המשתתפים עמדו על ממדי "מבצע ההשתלטות", הכולל למעלה מ-100 התחלות בנייה חדשות, לצד פריצת דרכים לא חוקיות בשטח השמורה.

לטענתם, מדובר במהלך אסטרטגי שנועד לקטוע את הרצף הטריטוריאלי הישראלי שבין גוש עציון לים המלח ומדבר יהודה, תוך פגיעה קשה בערכי טבע וסביבה.

לדבריהם, אף שבמענה להחלטת הקבינט ולהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ הוצאו צווי הריסה והפסקת עבודה למבנים, צווי ביניים של בג"ץ עיכבו את האכיפה ומאפשרים קביעת עובדות בשטח.

אדלשטיין הצהיר, "הגיע הזמן שהמערב הפרוע בשמורה ההסכמית יטופל עכשיו. כיו"ר ועדת חוץ וביטחון וכראש שדולת ארץ ישראל בכנסת, אמרתי מהיום הראשון שצריך לגדוע את הבעיה הזו מהשורש. לא לאפשר לבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית להשתולל. זו אינה רק עבירה על החוק אלא הרס הסביבה, הארכיאולוגיה והאחיזה שלנו בארץ ישראל. אסור לנו לחכות שהבתים כבר יהיו מאוכלסים והקושי לפנות אותם יוכפל".

סון הר מלך הוסיפה: "אנחנו עומדים כאן בלב נחלת אבותינו ורואים בעיניים איך האדמה נגזלת מאיתנו בחסות 'משפטיזציה' מנותקת. הבנייה הפרועה הזו היא מלחמה על השטח. מדובר במחדל ביטחוני חמור ובהפקרות של שטח אסטרטגי שאין לו תחליף. חובתה של הממשלה היא לא רק להוציא צווים, אלא לממש אותם. אנחנו דורשים את הרס הבנייה הבלתי חוקית לאלתר ונמשיך לפקח על כך ולא נרפה לרגע".

רוטמן אמר: "נושא השמורה ההסכמית טופל על ידי שדולת ארץ ישראל במשך שנים רבות, וחלה בו התקדמות משמעותית עם החלטת הקבינט והוצאת צו האלוף שאפשר את האכיפה בשמורה. עם זאת, צו בג"ץ שעצר את האכיפה ניכר בשטח, ואנו רואים כיצד המבנים הבלתי-חוקיים שבים להיבנות מחדש. ממשלת ישראל חייבת לפעול בנחישות וביצירתיות כדי להבטיח שמדבר יהודה והשמורה ההסכמית יישארו בידי עם ישראל ומדינת ישראל".

רוזנטל סיכם: "אנו מנהלים מאבק ארוך ומתמשך על האחיזה במדבר יהודה ומודים לחברי הכנסת שבאו לראות מקרוב וללמוד על הרס הטבע וההשתלטות העוינת על מדבר יהודה".