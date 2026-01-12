עשרות בינישים רוקדים צילום: באדיבות המצלם

צה"ל מגיב הבוקר (שני) לתקרית שנרשמה אמש במהלך טקס לציון שנתיים ללחימת חטיבת גולני, שנערך בהיכל ארנה בירושלים.

באירוע, בו השתתפו חיילים, בני משפחות ואורחים, ובהם גם עשרות לוחמים בני ישיבות, הופיעה להקה צבאית וכללה שירת נשים.

בצה"ל מבהירים כי הטקס נערך בהתאם לנהלים: "הטקס בוצע על פי הפקודות והנהלים, עבור העלאת המורל של לוחמי חטיבת גולני, כלל משרתי החטיבה לקחו חלק בטקס. המשרתים שהוזמנו לטקס עודכנו מראש שתתקיים הופעה של להקה צבאית, ניתנה להם האפשרות לצאת מהאולם טרם עליית הלהקה ולשוב לאחר סיום ההופעה".

עם זאת, בצה"ל מודים כי לא כל חלקי האירוע עמדו בהנחיות. "במהלך הופעת אורח שהתקיימה בעצרת, שודר סרטון שלא עמד בפקודות ובנהלים, הנושא יבדק".

בסיום ההודעה הוסיף דובר צה"ל: "צה"ל מצר על חוסר הנעימות שנגרם וימשיך להקפיד ולפעול על פי הנהלים והפקודות לשמירה על זכויותיהם של כלל המשרתים".

יצויין כי הסרטון שודר כחלק מהופעת אורח של הזמר ליאור נרקיס, בו נראה קטע מקליפ מוזיקה שמכיל נשים בלבוש לא צנוע.

עשרות מבני הישיבות קמו ממקומם ויצאו מהאולם. המשתתפים שיצאו מהאירוע לא הסתפקו במחאה שקטה, ופתחו בשירה מחוץ לאולם. אחד מהם סיפר, "לא באנו לעימות - יצאנו לשיר בחוץ 'לעורר ליבי'".

רב החטיבה כתב לחיילים: "מחילה מכולם, נאמר לי מראש שלא תהיה שירת נשים וההופעה המרכזית הינה של זמר כשר, לצערי ישנם חלקים של שירת נשים, זמרות צבאיות למרות הבקשות מראש, הלכתית ניתן להוריד ראש לא להסתכל ולא להקשיב לשירת אישה, מי שרוצה לצאת לגמרי יכול גם כן".