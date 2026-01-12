עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו שיגר מכתב התראה לעיתון "הארץ", בעקבות כתבה שפורסמה באתר, בה מופיעה תמונתו של רועה צאן קטין - לדבריו ללא אישור וללא קשר ישיר לתוכן הכתבה.

על פי המכתב, התמונה פורסמה לצד כתבה שכותרתה "צבא של קטינים, חלקם נוער בסיכון, מטיל אימה על פלסטינים בגדה", כאשר תמונתו של הקטין מופיעה בגלוי.

עוד נטען כי לא ניתן אישור מהוריו לפרסום, וכי קיים חשש ממשי לזיהויו ולהשלכת מסרים פוגעניים כלפיו.

עו"ד בלייכר טוען כי הפרסום מהווה לכאורה הפרה של חוק הנוער, חוק הגנת הפרטיות וחוק איסור לשון הרע. הוא דורש מהעיתון להסיר את התמונה לאלתר ולשלם לקטין פיצוי בסך 30,000 ש"ח בתוך 21 ימים.

כחלק מהמכתב, דורש בלייכר גם להסיר כל סרטון או פרסום נלווה הנושא את התמונה, מכל פלטפורמה בה פורסם, תוך הדגשה כי אין קשר בין הקטין לבין המיוחס בכתבה.

עו"ד בלייכר מסר: "נחזור ונבהיר פעם אחר פעם - אנו נדאג לשמור על זכיותיהם של חלוצי החוות ולא נסכים להפרתם ברגל גסה בתקשורת או ברשתות החברתיות. הגיע הזמן שבעיתון הארץ יבינו שיש לכבד את החוק".