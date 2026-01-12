כנס העוסק בטענות קשות נגד אנשי השב"ס שהיה אמור להיערך הערב (שני) באוניברסיטת תל אביב לא ייערך בשטחה, לאחר שדבר קיומו פורסם בערוץ 7.

באירוע, שנקרא "מאחורי הסורגים", ביקשו המארגנים לטעון כי ישראל הורגת, מענה ומרעיבה אסירים פלסטינים בבתי הסוהר.

בהזמנה לכנס נטען כי "במהלך השנתיים האחרונות מתו 110 אסירים ועצירים פלסטינים בבתי הסוהר בישראל, וכי אלפים מוחזקים כעצירים מנהליים או כלוחמים בלתי חוקיים ללא כתב אישום וללא מועד שחרור. עוד נכתב כי תנאי הכליאה כוללים רעב, מחלות, השפלות, אונס ומכות, וכי הדברים מתועדים בדו"חות של ארגוני זכויות אדם".

ברשימת הדוברים הופיעו עו"ד סאוסן זהר מארגון עדאללה והקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים, נאג'י עבאס מעמותת רופאים לזכויות אדם, ועו"ד בן מרמרלי.

מארגני האירוע, תא חד"ש, הודיעו כי יקיימו אותו מחוץ לאוניברסיטה.

במכתב ששלח ארגון בצלמו פנה לנשיא האוניברסיטה, פרופ' אריאל פורת, נכתב כי "מדובר באירוע מסית המהווה פגיעה חמורה בלוחמי שב"ס. מדובר ביריקה בפרצופם של הסטודנטים המשרתים במילואים ובכוחות הביטחון".

"האם היית מאפשר לקיים כנס לכבוד פסח על היהודים שרוצחים ילדים נוצרים ומשתמשים בדם שלהם לאפיית מצות? זה בדיוק מה שאתה עושה ויותר חמור מכך", הוסיפו בארגון בצלמו.

בעקבות הביטול מסר מנכ"ל הארגון שי גליק: "מודה ועוזב ירוחם. אין מקום לאירועי הסתה נגד כוחות הביטחון בקמפוסים".

מלשכת השר בן גביר נמסר "אני גאה בשינויים שהובלתי בבתי הכלא של המחבלים, יחד עם נציב שב"ס, קובי יעקובי. נגמרו הקייטנות בבתי הכלא. למחבלים מגיע את המינימום שבמינימום על פי החוק, עד שנעביר את חוק עונש מוות חובה למחבלים. אוניברסיטת ת"א כבר ממזמן ירדה מהפסים, כאשר אפשרה לקיים הפגנות של תומכי הטרור, בשטחה. הביזיון שייך לאוניברסיטת ת"א שמקיימת בשטחה אירוע הזוי, מופרח ומסית נגד לוחמי הכליאה אשר פועלים למען ביטחון המדינה, יום-יום, לילה-לילה. אני גאה בהם ותומך בהם, לא נירתע".