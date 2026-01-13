שקט יחסי שורר סביב אחת התופעות המטרידות ביותר בשוק הנדל"ן הנוכחי. אלפי רוכשי דירות, שנכנסו לעסקאות מול קבלנים בשנים האחרונות, מוצאים את עצמם כיום במצב ביניים מורכב: החוזה נחתם, מקדמות שולמו - אך היכולת להשלים את העסקה התערערה.

העלייה החדה בריבית, ההקשחה בתנאי האשראי והזינוק בהחזרים החודשיים שינו את כללי המשחק, ובמקרים רבים הבנקים מסרבים לאשר את המשכנתא הנדרשת. במקביל, הקבלנים ממשיכים לדרוש עמידה בלוחות הזמנים החוזיים, וכאשר התשלומים מתעכבים - מופעל מנגנון קנסות שעלול להוביל גם לביטול העסקה ולנזק כלכלי כבד לרוכשים.

“אנשים לא קנו דירה מתוך פזיזות", מסביר אבי, יזם נדל"ן ומי שעומד מאחורי היוזמה החדשה. “רובם עשו את זה באחריות, בתקופה שבה התנאים נראו הגיוניים. אבל השוק השתנה והם נשארו לבד מול מערכת שלא תמיד יודעת להכיל את המצב". לצד זאת הוא מדגיש כי “שחלק מהרוכשים שרכשו ללא אחריות וללא ידיעה כיצד הם מסיימים את העסקה זה מצב עוד יותר קטסטרופלי".

על רקע המציאות ההולכת ומחריפה, הוקם לאחרונה מהלך ייעודי תחת קבוצת Power Group, בראשות אבי ממן. מטרת המהלך היא לאתר רוכשי דירות שנתקעו ללא יכולת להשלים את העסקה, ולבחון עבורם פתרונות אפשריים בשלב מוקדם - עוד לפני קריסה כלכלית ואובדן כספים נרחב.

"המהלך אינו מבטיח ניסים, וגם לא פונה לכל אחד". לדבריו של אבי, לאחר בדיקה מקצועית ומעמיקה נבחנים תרחישים שונים: “במקרים מסוימים, לאחר בדיקה מקצועית, אנו בוחנים אפשרות להיכנס לעסקה במקום הרוכש, לרכוש ממנו את הזכויות או לייצר מבנה עסקה חלופי שמאפשר סגירה מסודרת מבלי לאבד את כל הכספים שהושקעו ובמקרים אחרים אנו יודעים לייצר גם פתרונות אחרים".

הדגש, כך הוא מבהיר, אינו על רווח או השקעה. “אנחנו לא מדברים על השקעות ולא על הזדמנויות. אנחנו מדברים על משפחות, זוגות צעירים ואנשים נורמטיביים, שמרגישים שהקרקע נשמטת להם מתחת לרגליים. המטרה שלנו היא לעצור את הדימום בזמן".

עם זאת, מובהר כי לא כל מקרה מתאים או פתיר. בניגוד לפרסומים שיווקיים אגרסיביים, היוזמה מתבססת על עיקרון של בדיקת התאמה בלבד. לא כל עסקה ניתנת להצלה, ולא כל פנייה ממשיכה לתהליך. “אנחנו אומרים ומשקפים את האמת גם כשאין פתרון", אומר אבי, “אך בהרבה מקרים עצם הפנייה המוקדמת יוצרת אפשרויות שלא קיימות כשכבר מאוחר מדי".

אחד האתגרים המרכזיים, לדבריו, הוא חוסר המודעות. רוכשים רבים ממתינים לרגע האחרון - מתוך בושה, חשש או תקווה ש’איכשהו זה יסתדר’ - ובכך מחמירים את מצבם. בפועל, הקדמת הבדיקות והפנייה לגורמים מקצועיים מגדילה משמעותית את הסיכוי לצמצם נזקים.

גורמים בענף המימון מעריכים כי מדובר בתופעה רחבה בהרבה ממה שנדמה. “זה לא סיפור נקודתי", אומר גורם בכיר בתחום. “יש כאן דור שלם של רוכשים שנקלעו לפער בין חוזים שנחתמו בשוק אחד, למציאות כלכלית אחרת לגמרי". היוזמה החדשה שואפת לא רק לתת מענה פרטני, אלא גם להציף את הנושא לשיח ציבורי רחב - בטרם יתגבש גל של ביטולי עסקאות, תביעות ונזקים רוחביים לשוק כולו, ובראשם לגופים הממנים.

בסופו של דבר, המסר לרוכשים ברור: מי שרכש דירה מקבלן ומרגיש שאינו מצליח להשלים את העסקה - אינו לבד, ויש מה לבדוק. לעיתים, הבחירה הנכונה אינה להילחם עד הסוף, אלא לעצור בזמן ולצאת מהסיטואציה עם מינימום נזק כלכלי.