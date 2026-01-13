הסריקות אחר הנער שנסחף בנחל מודיעין יחידת להבה, כבאות והצלה לישראל

שני נערים נסחפו היום (שלישי) בשיטפון בנחל מודיעים, אחד מהם הצליח לצאת - אך קיים חשש לחיי השני.

כוחות חילוץ מטעם כבאות והצלה סורקים את תוואי הנחל הסמוך למודיעין עילית. הנער שהצליח לצאת מהנחל סיפר כי חברו ניסה גם הוא להיחלץ, אך ללא הצלחה.

צוותים נוספים ממחוז יו"ש, ויחידת להבה היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים בדרכם למקום.

החיפושים אחרי הצעיר שנסחף דוברות מד"א

מוקדם יותר נהרגה אישה כבת 50 ממחנה הפליטים שועפאט, לאחר שנחבלה מרהיט בביתה שהוצף. היא הובהלה לבית החולים הדסה בירושלים במצב אנוש, שם נקבע מותה.

באבו גוש, גבר ואישה חולצו בשלום מרכב שנקלע להצפה, ובקריית מלאכי חמישה לכודים חולצו מרכב מוצף. בנחל ענבה המוצף, שלושה נוסעים נלכדו על גג רכבם. בתוך כך, חברת התעופה "אייר חיפה" ביטלה את טיסותיה מנמל התעופה שבעיר.

תלמידי בתי הספר הצמודים עין הרים ועין כרם חולצו מהמקום לאחר שהתגלע חשש להצפה באזור נחל שורק.

הסופה תמשיך לפקוד אותנו ביומיים הקרובים, ולחלוף לקראת סוף השבוע. הגשמים צפויים להיחלש כבר היום בשעות אחר הצהריים, באופן הדרגתי. ברביעי צפוי גשם מקומי, בעיקר במרכז ובצפון הארץ.