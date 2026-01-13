דיון טעון במיוחד נערך אמש (שני) בערוץ i24NEWS, בעקבות דבריו של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, על חשיבות הישיבות בהגנה על יישובי הדרום באירועי ה-7 באוקטובר.

במהלך הדיון, התייחסה העיתונאית מיקי לוין (מעריב) לדברי הרב יוסף - לפיהם אלמלא לומדי התורה, המחבלים היו כובשים את שדרות ונתיבות - והגיבה באופן שגרר סערה באולפן.

"כשייפול טיל בבני ברק, ושמערכת החץ לא תעבוד - שאלוהים יעזור להם, שטאטע יעזור להם", אמרה לוין.

מגיש התוכנית, אורי קואל, ניסה לבלום את הדברים וביקש ממנה לחזור בה: "לא, קחי את זה חזרה".

לוין סירבה להתנצל ואמרה: "אם הם מאמינים שבזכות טאטא שומרים על המדינה - אז זה מה שיש".