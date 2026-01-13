הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב (שלישי) לדיון, ברקע המתיחות הגוברת עם איראן והמחאות הפנימיות נגד המשטר בטהראן.

על פי גורמים ביטחוניים, צה"ל העלה את רמת הכוננות במספר מערכים, כולל מערך ההגנה האווירית וכיפת ברזל, לקראת תרחישי הסלמה אפשריים.

צה"ל נערך להרחבת היקף הפעולה, בהתאם להתפתחויות האפשריות בזירה האיראנית, זאת ברקע הערכות כי ארצות הברית תתקוף בקרוב באיראן.

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר הצהרה לתקשורת והתייחס למחאות באיראן.

לדבריו: "לפטריוטים באיראן, תמשיכו להפגין, תשתלטו על המוסדות. העזרה בדרך. ביטלתי את הפגישות עם הגורמים האיראנים. תחזירו את איראן לגדולתה. היא הייתה אומה נהדרת".

עוד אמר טראמפ: "הבכירים האיראנים ישלמו מחיר מאוד כבד - תרשמו את השמות שלהם".

בתוך כך, ה'וול סטריט ג'ורנל' מדווח כי סעודיה, עומאן וקטאר העבירו מסרים לבית הלבן, לפיהם ניסיון להפיל את המשטר האיראני עלול לטלטל את שוקי הנפט ולפגוע בכלכלה האמריקנית.