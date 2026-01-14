רמי לוי, בעלי רשת "רמי לוי שיווק השקמה", פועל להרחבת פעילותו לעולם הבנקאות והאשראי.

לפי דיווח של כלכליסט, חברת הבת הפרטית "רמי לוי שירותים פיננסיים" הגישה בקשות לרשות שוק ההון ולרשות ניירות ערך לקבלת רישיון "נותן שירותים פיננסיים מורחב", שמאפשר לחברות חוץ-בנקאיות לפעול כמלווים ולהציע שירותים פיננסיים מגוונים.

על פי הדיווח, בשלב הראשון צפויה החברה לקבל אישור להפעלת ארנק דיגיטלי, ובהמשך לפעול כנותנת אשראי - הן לציבור הרחב והן לעסקים.

עוד נמסר כי לוי מנהל מגעים מתקדמים עם בנק ישראל לקראת האפשרות לקבלת רישיון "בנק רזה", בכפוף לאישור רפורמת הבנקים הרזים שתאפשר לגופים חוץ-בנקאיים לגייס פיקדונות ולפעול כבנק - ללא חלוקת משכנתאות - תחת רגולציה מקלה.

בכלכליסט דווח כי הקמת חברת האשראי נועדה להקדים את כניסת הרפורמה לתוקף, על מנת לאפשר ללוי דריסת רגל מוקדמת בשוק הפיננסי.

כיום עוסקת החברה בפעילות מצומצמת של מועדון אשראי בשיתוף חברת ישראכרט. בעבר ניסה לוי לרכוש את חברת האשראי כאל, אך נסוג מהמהלך לאחר שלא גובשה הסכמה עם בנק דיסקונט.