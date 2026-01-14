הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק וחתן פרס ישראל, הגיע לביקור חיזוק בכלא חרמון ונפגש עם מאות אסירים.

בפתח דבריו אמר הרב גרוסמן, "אתם אולי פיזית כאן, אבל לבכם ונשמתכם משוחררים, אולי עוד יותר מהאנשים הנמצאים מחוץ לכותלי הכלא".

בהרצאתו הסביר, "אלו הנמצאים בחוץ אולי ידיהם משוחררות, אבל לבם כבול לפרנסתם ולשטף החיים. אתם כאן נקיים מכל שיעבוד, ויכולים לפנות ישירות לריבונו של עולם".

הרב עמד על כך שדווקא בימים אלו, ב"לילי טבת הארוכים", זה הזמן לזכור כי "לעת ערב יהיה אור", ומאחורי החושך מצפה האור של הגאולה.

בדבריו הביא את דברי בעל התניא מתקופת מאסרו, כששאל את הסוהר על שאלת הקב"ה לאדם הראשון "אייכה". "הכוונה היא לא היכן נמצא האדם פיזית, אלא היכן מקומו בעולם, מה וכיצד הוא עושה בשליחותו. זה לא דבר גיאוגרפי, זה דבר שהנשמה תלויה בו".

"כל אדם צריך לשאול את עצמו כל יום 'אייכה', היכן אני מתקדם בשליחותי בעולמי, ובכך נזכה לישועות", סיים הרב גרוסמן.