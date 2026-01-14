נשיא בית המשפט הצבאי בשומרון, סא"ל כמאל זהראלדין, הודיע למשפחתו של הנער בנימין אחימאיר הי"ד, אשר נרצח באכזריות לפני כשנתיים, כי הדיון הקרוב במשפטו של המחבל יתקיים מול הרכב שופטים בדרגת סגן אלוף.

הדיון שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא בוטל, לאחר שהמשפחה ביקשה כי ייערך בפני הרכב שופטים בדרגת סא"ל המאפשרת להטיל עונש מוות.

כמאל זהראלדין קיבל את הבקשה, ודחה את מועד הדיון. הוא קבע כי הדיון הבא יתקיים בפני הרכב הכולל את נשיא בית המשפט, סגנית הנשיא וסגן אב"ד פשעים חמורים - שעל פי חוק יכולים לאפשר עונש מוות.

החלטתו של הנשיא באה לאחר פנייה קודמת של המשפחה, שביקשה לדחות את המשך הדיונים בתיק עד לקבלת החלטה מהפרקליטות הצבאית, בנוגע לבקשה שהוגשה עוד לפני כשנה וחצי, למנות הרכב שופטים המוסמך לגזור עונש מוות.

למרות שהפנייה הועברה לדרגים הבכירים בצבא, לא נתקבלה עליה כל החלטה, והמשפט התקדם לנקודה שממנה לא ניתן עוד לשנות את הרכב השופטים.

בשל כך, דרשה המשפחה לדחות את הדיון שנקבע לשבוע הבא. תחילה הודיע בית המשפט כי הדיון יתקיים כמתוכנן, אך כעת הודיע הנשיא על ביטולו ועל קיומו של דיון חדש בהרכב המבוקש.

תיעוד: צה"ל הרס את בית רוצח בנימין אחימאיר הי"ד צילום: דובר צה"ל

עו"ד חיים בלייכר, המייצג את המשפחה, פנה במכתב לתביעה הצבאית ועמד על חשיבות ההרכב: "דרישה זו נובעת מאכזריותו הבלתי נתפסת של הרצח ומהעובדה כי פעל מתוך אידיאולוגיה לאומנית רצחנית המזוהה עם דאע"ש. הטלת עונש מוות הוא נדבך קריטי במלחמה בטרור וזהו העונש הראוי והיחיד ההולם את חומרת המעשה, דבר המחייב הרכב כאמור".

לדבריו, "הבקשה הועברה לבחינת הדרגים הבכירים ביותר, אך במשך קרוב לשנה וחצי לא התקבלה החלטה סופית בעניין. המבקש גילה אורך רוח, בין היתר מתוך הבנה לרגישות הביטחונית הכללית שהייתה קיימת בעבר בשל החשש לחייהם של חטופים חיים".

"כעת, נודע כי קבוע דיון הוכחות, בו קיימת סבירות גבוהה כי המחבל יודה במיוחס לו ויבקש להביא להכרעת דין מידית. כאן נעוץ החשש הממשי - ככל שתתקבל הכרעת דין בטרם הוסדר הרכב השופטים המוסמך להטיל עונש מוות, תיחסם האפשרות המשפטית לדרוש ולהטיל עונש זה", סיכם את מכתבו.

עם קבלת הודעת נשיא בית המשפט, אמר בלייכר, "אנו מברכים על החלטת נשיא בית המשפט הצבאי שומרון. משמעות ההחלטה הינה צעד אופרטיבי ראשון שנעשה בתהליך מתן עונש מוות למחבלים נתעבים. העמדת המחבל בפני הרכב המוסמך לגזור עליו עונש מוות והידיעה כי עונש זה מרחף מעליו, תתרום כבר עתה להרתעה כנגד מי שמעלה בדעתו לבצע מעשה רצח דומים".