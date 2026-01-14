אינסטגרם הכריזה היום (רביעי) על השקת כלי חדש בשם Your Algorithm, שמאפשר למשתמשים שליטה רחבה יותר על התוכן שמוצג להם בפיד ה-Reels.

הכלי החדש, שיושק בהדרגה ברחבי העולם (ובכלל זה גם בישראל, עבור משתמשים בשפה האנגלית), יאפשר למשתמשים לבחור אילו תחומי עניין הם רוצים לראות יותר - ואילו פחות.

לקבל סיכום מותאם אישית של תחומי העניין שלהם - על בסיס Reels שאהבו לאחרונה או לבחור נושאים שירצו לראות יותר או פחות, ובכך להשפיע על תוכן ההמלצות.

כמו כן, תתאפשר בחירה בשלושה נושאים מרכזיים שמהם ירצו לצרוך תוכן בשנה הקרובה. ההעדפות האישיות יוכלו להתעדכן ולהשתנות עם הזמן, והאלגוריתם יתאים את עצמו בהתאם לשינויים.

בנוסף, אינסטגרם מאפשרת לשתף את הבחירות גם בסטורי, כחלק מהחוויה החברתית באפליקציה.

האופציה החדשה תופיע כאייקון חדש בפינה הימנית העליונה של לשונית ה-Reels, ותאפשר לבצע התאמות בלחיצת כפתור.

באינסטגרם מציינים כי הם "ממשיכים לפעול כדי לתת לאנשים יותר שליטה על התוכן שהם רואים, ולוודא שהוא אכן מותאם עבורם".