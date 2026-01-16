יאיר צנגן, פסנתרן, מוזיקאי ואיש מילואים, כתב שיר חדש בעקבות פציעת חבריו במהלך הלחימה בלבנון. בריאיון באולפן ערוץ 7 הוא מספר על הטלטלה האישית שחווה, על חברי ילדות שנפצעו, ועל הקשר המיוחד בין שדה הקרב למוזיקה.

"כתבתי את השיר אחרי ביקור של ארבעה חברים קרובים שנפצעו בלחימה בלבנון, אחד מהם, נעם, היה מורדם ומונשם, בין חיים למוות, וזאת הייתה חוויה ממש מטלטלת, סיפר צנגן. "כשהגעתי הביתה התיישבתי על הפסנתר עד שהתחיל משהו, ואז הצטרפו מילים ולאט לאט זה התגלגל. יצא בסוף משהו שאני מאוד אוהב ומאוד מתחבר אליו. החברים שלי מאוד התרגשו, הם שמעו והתרגשו יחד איתי. אני חושב שהשיר הזה הביא הרבה נחמה. הוא שיר מאוד מלחמתי מצד אחד, אבל מצד שני המילים שלו מאוד רכות".

במהלך הריאיון התייחס גם לדמותו של איתן פיש הי"ד, בוגר ישיבת ירוחם שנפל במלחמה. "איבדתי הרבה אנשים קרובים במלחמה הזאת, ובכלל הישיבה בירוחם איבדה הרבה בוגרים ותלמידים שלמדו יחד איתי. את איתן לא הכרתי ממש באופן אישי, אבל ראיתי אותו מרחוק ומאוד הערכתי אותו. הייתה לו נוכחות שקטה, אצילות שממש הערצתי. כשחיפשתי פונט לעטיפה ולקליפ, מצאנו את המיזם של 'אות חיים', וכשראיתי את השם שלו ידעתי בוודאות שאני לוקח את הכתב שלו".

צנגן סיפר גם על הלחימה עצמה, ועל מקומה של המוזיקה גם שם. "תוך כדי לחימה אני תמיד חייב שהגיטרה תהיה איתי בתא הנהג, ואנחנו מנגנים כשאפשר. גם כשאני חוזר הביתה, עוד לפני שאני פושט מדים, אני מתיישב לנגן. גם הלחימה בסוף נעשית ממקום שהוא מאוד עמוק ומתוך הבנה של מה שחשוב. אני מרגיש ששני הדברים האלה נפגשים אצלי בעולם הרוח. זה נראה במציאות מאוד רחוק אחד מהשני, אבל בפועל זה לא מרגיש לי כמו סתירה", סיכם.