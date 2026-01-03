יאיר צנגן, בן 26, לוחם במילואים ופסנתרן, משחרר את הסינגל החדש שלו "מי יכול לאלה" - שיר שנכתב בעקבות פציעתם הקשה של ארבעה מחבריו במהלך הקרבות האחרונים בלבנון במסגרת מלחמת חרבות ברזל.

צנגן, בוגר המסלול לכתיבה והלחנה ב"רימון", לוחם ומפקד טנק בצה"ל, חצה את רף 250 ימי המילואים בלחימה.

בין תמרון אחד לאחר, במהלך חופשה קצרה, הוא מצא את עצמו נוסע בין בית החולים בילינסון לרמב"ם, אל חדרים שקטים שבהם חברים קרובים שכבו מורדמים. הנסיעה הזו, לדבריו, הייתה הרגע שבו "הלב סירב להירגע", והפכה לתחילתה של יצירה מוזיקלית.

בשקט של חזרה הביתה, מול פסנתר וללא תכנון מוקדם, נולדו מנגינה ולאחריה מילים. לדבריו, השיר נע על התפר שבין חוויית הקרב לבין שאלות על אמונה, גוף ונפש, עם מרקם מוזיקלי שמשלב פסנתר, גיטרות, סינתיסייזרים והרמוניות עשירות - בין שקט להתפרצות.

עטיפת הסינגל והקליפ למילות השיר מבוססים על כתב ידו של סרן איתן פיש הי"ד, שנפל בקרב בעזה. השיר מוקדש לזכרו ולזכר כלל הנופלים במלחמה.