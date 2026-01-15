יוזמה בינלאומית יצאה היום משער המוות במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו במסגרתה ייווצר מסלול רכיבה אווירי ייחודי בצורת המילים "NEVER AGAIN" (לעולם לא עוד) - המסלול הגדול מסוגו בעולם.

את המסע, המתקיים במסגרת יום השואה הבינלאומי, מוביל הרוכב התחרותי הצ'כי לוקאש קלמנט בשיתוף עם ארגון זק"א.

המסע כולל רכיבה של כאלף קילומטרים הלוך ושוב במסלול מתוכנן שיצייר על פני השטח את המסר האוניברסלי.

קלמנט עמד בשער המוות באושוויץ והזמין את הציבור להצטרף אליו לקילומטר הפתיחה של הרכיבה כמחווה של חיים, תקווה וזיכרון מהמקום המסמל את אחד הפרקים האפלים ביותר בהיסטוריה האנושית.

"אני מקווה שאנשים יצטרפו. יחד נכניס חיים לסמל של מוות ונצור את ה-'Never Again' הגדול בעולם", אמר קלמנט.

בזק"א מסבירים כי שיתוף הפעולה עם קלמנט התגבש על רקע העלייה החדה באנטישמיות ברחבי העולם, ומהווה תגובה ערכית חיובית באמצעות פעילות של הנצחה, כבוד לנספים ומאבק בהפצת שנאה.