טליה איינהורן דיברה, ח"כ שטרן נטש בזעם ערוץ כנסת

במהלך דיון סוער שנערך היום (חמישי) בוועדת החוץ והביטחון, התעמת חבר הכנסת אלעזר שטרן עם המשפטנית פרופ' טליה איינהורן ונטש את הדיון בזעם.

הדיון עסק בהצעת חוק הגיוס, ואיינהורן טענה בתחילת דבריה כי "זה ממש לא חוק השתמטות, בניגוד למה שמנסים לייצר בציבור".

ח"כ שטרן התפרץ לדבריה, תקף את עצם הופעתה בדיון ואמר: "למה לחברה האזרחית אתה לא נותן למי שיושב פה מהבוקר? לא איכפת לי מה היא אומרת".

בהמשך טען כי איינהורן הייתה צריכה לבצע גילוי נאות: "היא הייתה צריכה לעשות גילוי נאות, אני לא דמוקרטי כלפייה. גילוי נאות שהבן שלה לא בה לחקירה".

בסיומו של העימות עזב שטרן את הדיון במחאה.