ישיבת רמת גן משיקה הערב (חמישי) קליפ חדש לשיר "לעורר ליבי" - עיבוד מוזיקלי סוחף למילים מתפילת ליל שבת, המלוות את הקידוש.

הביצוע מבוסס על לחן של הרב קאליש מחסידות בעלז. בישיבה מספרים כי מדובר בניגון שהפך בשנה וחצי האחרונות לפסקול קבוע בהיכל, והקליפ נוצר מתוך מטרה "להוציא אותו לכל בית בישראל".

בישיבה מסבירים כי מטרת הקליפ היא "לעורר עוד ועוד לבבות דרך הקצב המיוחד והמילים שכל כך הולמות את רוח הישיבה ותורתה".

לדברי צוות ההפקה בישיבה, "זה התחיל ב‘הקפות שניות’ בהיכל הישיבה והתפשט אט-אט, עד שהחלטנו שהגיע הזמן שהניגון הזה יגיע לכל בית בישראל".

לדבריהם, "הקליפ הזה הוא פרי השקעה מיוחדת של חברים רבים וטובים. שעות של מחשבה, חיבור והתכווננות, כדי שהכל ייצא מדויק, מכוון ולשם שמיים".

"פתחו את הלבבות, התכוננו לנטר מרוב שמחה ולהתעורר יחד - עוד ועוד", הם מסכמים.