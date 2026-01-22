הרב בן ציון אלגאזי, ראש ישיבת רמת גן וראש מכון צורבא מרבנן, הועלה היום (חמישי) לדרגת סגן אלוף בצה"ל, במסגרת שירות המילואים שלו ברבנות הצבאית.

הטקס התקיים בבסיס הקריה בתל אביב, במעמד ראש אכ"א האלוף דדו בר כליפא, ראש מטה הרבנות הצבאית הרב שהם עורקבי, וראש מחלקת הרבנות הרב חיים וייסברג.

הרב אלגאזי משמש כראש צוות חליטה, תחום העוסק בזיהוי חללים - מהתפקידים הרגישים והקשים ברבנות הצבאית.

במהלך הטקס שיתף הרב אלגאזי בדברים ששמע מתלמידיו, שתהו מדוע הוא ממהר לשוב ולהעביר שיעורים לאחר עיסוקו בזיהוי חללים.

"הרב, אחרי כל מה שאתה מתעסק בזיהוי, ישר להגיע ולהעביר שיעור, מה הלחץ?" תהו התלמידים, "אם הרב מתעסק בכל הדברים הללו - שילך לנוח, למה הוא לחוץ להעביר שיעור? למה הרב ממש מוסר נפש עבור זה?"

בתשובתו אמר: "אני מרגיש ב'שורה' כמו בחדר לידה - יש כאב גדול ובסוף יש תוספת חיים. כל חייל שמסר נפשו על עם ישראל - בזכותו כל האומה כולה יכולה להמשיך לחיות ולהתקיים. זה הרעיון, בגלל זה היה ממש חשוב לי. זה דבר ממש כללי ולמען עם ישראל".