וויטקוף חשף: "כשהחטופים ביקרו בבית הלבן, טראמפ בכה" וידאו: IAC, תמונה: נועם גלאי

סטיב וויטקוף, השליח המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון, חשף כי הנשיא טראמפ בכה בעת מפגש עם כ-20 חטופים ששוחררו בעסקה באוקטובר והגיעו לבית הלבן יחד עם משפחותיהם.

במהלך הכנס השנתי של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית (IAC) במיאמי אמר: "עניין החטופים היה מאוד אישי עבור הנשיא טראמפ. כשהוצאנו את 20 החטופים החיים, וחלקם באו עם המשפחות לבית הלבן - הנשיא בא אליי וראיתי את הדמעות אצלו. הוא לא אוהב שרואים את הדמעות שלו. הוא אמר לי: 'זה היום הכי גדול שהיה לי בבית הלבן'".

השליח המיוחד שיתף את הקהל בחוויותיו האישיות והכואבות, וציין, "אני חבר במועדון הנורא של מי שאיבד ילד, ועבורי זה היה אישי והנשיא ידע את זה. כשהוא ביקש ממני לעשות את המשימה הזאת זה היה חשוב עבורי. לפגוש את המשפחות המדהימות האלה. אני מרגיש שהילד שלי שם את הידיים על הכתפיים שלי ומנחה אותי. לפגוש את המשפחות הנפלאות האלה זו הברכה של חיי".

לדבריו, ההתמודדות מול אי-הוודאות והאכזבות מצד חמאס הייתה מאתגרת במיוחד. "דיברתי עם משפחת אלכסנדר כל יום, ודיברנו עם כל המשפחות, שהיו היו מתוסכלות. חמאס אמר שישחרר וחזר בו. זה היה מורכב מאוד. ניהלנו מו"מ וניסינו לומר למשפחות שיש תקווה, אבל היינו מיואשים וחסרי תקווה ולא רצינו להראות את זה".

בהמשך נאומו שיבח וויטקוף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש המוסד דוד ברנע והשר לשעבר רון דרמר על פועלם בניהול המשבר והמו"מ.

בנוגע להכרזה על הקמת "מועצת השלום" שתפקח על יישום ההסכם לסיום הלחימה ושיקום עזה, אמר וויטקוף, "טראמפ חלם על המועצה. החתן שלו ג'ארד קושנר, שהוא שותף שלי, הוא יוצא דופן. לממשל האמריקני יש צוות מדהים. 'מועצת השלום' היא דבר גדול. ג'ארד ואני שוחחנו עם חברי הוועדה הטכנוקרטית. הצלחנו להקים ממשלה חדשה שתחליף את חמאס לנצח".