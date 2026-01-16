סטיב וויטקוף, שליחו למזרח התיכון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשא הלילה (שישי) דברים במושב הפתיחה של כנס ה-IAC בפלורידה, והתייחס בהרחבה למצב באיראן.

וויטקוף חשף כי בהנחיית טראמפ פנתה ארה"ב ביום רביעי לאיראנים כדי להביע דאגה מהתליות המוניות של מפגינים נגד המשטר, שלפי השמועות עמדו להתרחש. "וזה נעצר, אני חושב, כפי שכולם יודעים. הנשיא הודיע על כך. הוא היחיד בעולם שיש לו את העוצמה הבלתי ניתנת לערעור שמסוגלת לכופף אנשים. אני רואה את זה קורה. זה די מדהים לראות את זה קורה", אמר.

כשנשאל אם עדיין ייתכן מהלך צבאי כלשהו נגד איראן, השיב וויטקוף: "אני מקווה שיהיה פתרון דיפלומטי. יש ארבע סוגיות: העשרה גרעינית, טילים - הם צריכים לצמצם את המלאי שלהם, את החומר שיש להם, שהוא בערך 2,000 ק"ג ברמות העשרה שבין 3.67% ל-60%, וכמובן - שלוחות הטרור".

עוד הוסיף: "ואני חושב שאם איראן, שמקרטעת כלכלית ונמצאת במצב חמור למדי - אין שם מים במשך 16 שעות ביום, אין חשמל 12 שעות ביום, האינפלציה כנראה הרבה מעל 50% - אלה בעיות רבות. אם הם רוצים לחזור אל משפחת העמים, נוכל לפתור את ארבע הבעיות האלה בדרך דיפלומטית, וזה יהיה פתרון מצוין. אני חושב שהחלופה היא רעה".

כשנשאל מה היה אומר לעם האיראני, שרבים ממנו מבקשים לראות את המשטר נופל, השיב: "הייתי אומר להם שהם אנשים אמיצים בצורה בלתי רגילה, ואנחנו עומדים לצידם".

וויטקוף התייחס גם לאפשרות שהצהרותיו האחרונות של טראמפ הן טקטיקה שנועדה להטעות: "הנשיא הוא מפקד עליון מצוין. הוא מבין את כל האופציות. חלק מזה הוא שיש לו צוות נהדר. בפיקוד המרכז, בפנטגון - הם מתכננים תרחישי מלחמה ומציגים בפניו את כל החלופות. אבל האינסטינקטים שלו פשוט מדויקים. אני לא יכול לחשוף מה הוא חושב, אבל לדעתי קשה להבין איך הוא חושב. הוא פשוט תמיד מגיע למקום הנכון, ואני מאמין שהוא יוביל את המדינה לשם גם הפעם".