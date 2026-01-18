צה"ל ושב"כ חשפו הערב (ראשון) את מבצע "דרום אדום", שבוצע לפני כשנה במטרה להשיב לישראל את גופתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל.

שאול ז"ל נפל בקרב בשכונת שג'אעיה ב-20 ביולי 2014 במהלך מבצע "צוק איתן", וגופתו נלקחה על ידי ארגון הטרור חמאס.

לפי ההודעה המשותפת, בשב"כ התקבל מידע ראשוני במסגרת תחקור עצורים, שחשף נכס אזרחי שבו הוחזק החלל במשך שנים.

לאחר איסוף מודיעין נוסף, נעצר אדם שהתגורר בנכס, ובמהלך חקירתו נמסר מידע מדויק על מיקום הגופה.

המבצע בוצע תחילה על-ידי סיירת מטכ"ל. יממה לאחר מכן, בהכוונת מפקדת שו"ן ובסיוע כוחות משייטת 13, חטיבה 188 ואוגדה 162, התקיימה פעולה מיוחדת בעיר עזה.

עוד נמסר כי המבצע תוכנן באופן מדוקדק כך שלא יסכן חטופים חיים שהוחזקו במרחב.

בצה"ל ובשב"כ הדגישו כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ככל שיידרש עד להשבת אחרון החטופים לישראל.