פרטים חדשים על מבצע השבת גופתו של סמ"ר אורון שאול נחשפים היום לראשונה - ומגלים את העומק, הסיכון והתחבולה שעמדו מאחורי אחד המבצעים הרגישים שביצעה מערכת הביטחון בעשור האחרון.

שאול, לוחם גולני שנהרג ונחטף במהלך מבצע "צוק איתן" בקיץ 2014, הוחזר לקבר ישראל בינואר 2025 בעקבות מבצע מודיעיני נרחב, שבמהלכו הופעל משתף פעולה פלסטיני, בוצעה חטיפה מתוחכמת בלב עזה, וננקטו צעדים יוצאי דופן כדי להימנע מסיכון לחיי חטופים.

לפי דיווח ב'ידיעות אחרונות', המידע הקריטי שהוביל לאיתור הגופה הגיע ממחשב שלל שנתפס בפשיטה על עזה בראש השנה האחרון, וחשף תכתובות פנימיות בחמאס שהעידו על זהותו של מי שהחזיק בגופה - איש חמאס לשעבר בשם איברהים חילו.

כוחות צה"ל, שב"כ ואמ"ן פעלו מאחורי הקלעים כדי להשיב את גופתו של הלוחם, וביצעו מהלך מתוחכם תחת מעטה חשאיות מלא, שעות ספורות לפני כניסת הפסקת האש בין ישראל לחמאס לתוקף.

הקושי היה כפול: לא ניתן היה לפשוט על הבית בשל הסיכון לחטופים חיים, וגם המידע לא אומת לחלוטין. לכן תוכננה הפעלה תחבולתית שבמהלכה שוכנע חילו, מבלי לדעת, לפעול תחת השפעה ישראלית. לבסוף הוא נחטף למחסן שבו הוזמן, ונחקר. רק בשלב מאוחר הודה כי הגופה מוחזקת במקרר תחת ביתו.

כדי להימנע מפגיעה בחטופים, נשלח משתף פעולה פלסטיני למקום. בשעת לילה מאוחרת, בליווי רעשי הפגזה מכוונת של צה"ל, הצליח לפרוץ את המקרר ולהוציא את הגופה, כשהיא עטופה בשטיח. לאחר מסע רגלי מתוח - חבר לכוח צה"ל וחילץ את הגופה ברכב משוריין.

ביום ראשון, 19 בינואר 2025, בשעה 9:00, נכנסה לתוקף הפסקת האש בין ישראל לחמאס. כמה שעות קודם לכן, גופתו של אורון שאול כבר הייתה בידי צה"ל. הוא הובא לקבורה בטקס צבאי מלא, בחיק משפחתו, עשר שנים וחצי לאחר נפילתו.