חוקרים במכון לחקר הסרטן בלונדון טוענים: "פיתחנו בדיקת דם פשוטה שתסייע לחזות האם סרטן השד יגיב לטיפול רפואי או לא".

הבדיקה מנתחת DNA של גידול במחזור הדם (ctDNA), המשתחרר לדם של חולים על ידי תאי סרטן. בתחילת המחקר מדדו החוקרים את הרמות המיקרוסקופיות של DNA סרטני בדגימות דם שנלקחו מ-167 חולים.

בדיקת הדם החדשה נוסתה לפני תחילת הטיפול, ולאחר מכן חזרו עליה החוקרים ארבעה שבועות מאוחר יותר, לאחר מחזור טיפול יחיד.

החוקרים טוענים כי מצאו קשר חזק בין רמות נמוכות של גידול במחזור הדם (ctDNA) בתחילת הטיפול, לבין התגובה לטיפול. קשר דומה נצפה בתוצאות שנלקחו ארבעה שבועות מאוחר יותר.

החוקרים טוענים כי בדיקת הדם החדשה תסייע לרופאים להציע את הטיפול המתאים לחולות בסרטן השד, ולהימנע מטיפול לא מתאים, מה שיגביר את סיכויי ההחלמה של החולה.

ד"ר איזולט בראון, עמיתת מחקר קליני במכון לחקר הסרטן בלונדון, אמרה ל"גרדיאן" הבריטי כי "המחקר שלנו מראה שבדיקת דם פשוטה המודדת DNA של גידול במחזור הדם יכולה לספק ניבוי מוקדם האם סרטן השד של המטופלת יגיב לטיפול".

"ידיעה כזו בשלב המוקדם ביותר, במקרה זה בתחילת הטיפול או לאחר ארבעה שבועות בלבד, פירושה שנוכל להימנע ממתן תרופות שלא יעבדו למטופלות, ולספק להן חלופות לפני שלסרטן שלהן יש סיכוי לגדול. כעת נערכים ניסויים כדי לבדוק האם התאמת הטיפול לחולות המבוסס על בדיקות דם מוקדמות אלו אכן משפרת את התוצאה של הטיפול ומאפשרת להם לחיות טוב עם סרטן תחת טיפול".