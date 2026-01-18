מתן אנגרסט במשחק ללא קרדיט

בפתיחת משחק הכדורגל הערב (ראשון) בין מכבי חיפה למכבי תל אביב באצטדיון סמי עופר, ביצע הזמר בניה ברבי את שירו "ירוקה שלי" בפני אלפי האוהדים.

לצידו על הדשא עמד מתן אנגרסט, אוהד הקבוצה ושורד שבי, אשר שוחרר מרצועת עזה והגיע לראשונה למשחק של הקבוצה.

ברבי הופיע כשהוא לבוש בחולצה מיוחדת הנושאת את שמו של רן גואילי - החטוף האחרון שנותר בשבי ברצועת עזה.

דולב חזיזה ופייר קורנו העניקו לאנגרסט חולצה ממוסגרת עם שמו והמספר 10.

אנגרסט עצמו פנה אל הקהל ואמר: "אחים ואחיות ירוקים שלי, עברתי בשנתיים האחרונות הרבה במנהרות של החמאס, אבל המנהרה הכי יפה היא כאן. אני שמח להגיד בשמי: חזרתי הביתה. בשבי עברתי חוויות לא פשוטות, אבל זה החזיק אותי".

"אני רוצה להודות למועדון הירוק שליווה את המשפחה שלי לאורך כל הדרך והזמין אותי. להודות לאוהדים שצבעו את השכונה שלי בעשן הירוק. אני רוצה להזכיר את רן גואילי שחייב לחזור הביתה ואת המשפחות השכולות".