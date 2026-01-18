הזמר דקל וקנין, שהתפרסם בצעירותו עם הלהיט "יום גשום כבר סוף עונה", נעצר לאחרונה ונמצא במעצר בבית ליד, זאת לאחר שנעדר משירותו הצבאי במשך כחמישה חודשים והוגדר עריק.

וקנין התגייס לצה"ל באוקטובר 2024, תחילה לשירות במסגרת מג"ב, ובהמשך הועבר לשירות בצה"ל. ביום גיוסו שיתף תיעוד מהרגעים בלשכת הגיוס בטבריה, בליווי בני משפחתו וחבריו.

בריאיון שהעניקה אימו לאתר p-plus, טענה כי בנה סבל מקשיים נפשיים ופיזיים מאז גיוסו. לדבריה, "הוא היה לוחם במג"ב ונפצע בטירונות. הוא נפל על הפנים, נחבל בשיניים ולקח את זה קשה. אחרי זה הוא עבר מצה"ל למג"ב ונפשית היה לו עוד יותר קשה".

עוד הוסיפה: "הוא היה עריק במשך חמישה חודשים בבית, ואז הסגיר את עצמו. כרגע הוא עצור כבר שמונה ימים. מאוד קשה לו שם ואנחנו ממתינים לעדכונים".