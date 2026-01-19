דרעי מתייחס לאסון במעון ללא קרדיט

דקות ספורות לאחר פינוי התינוקות מהמעון בירושלים ומותם של שניים מהם, בציבור החרדי הופנתה האשמה למערכת המשפט.

חבר הכנסת משה ארבל (ש"ס) קישר בין האסון במעון הפיראטי שפעל ללא רישיון, לבין החלטות משפטיות שהביאו להפסקת הסבסוד למשפחות אברכים שאינם מתייצבים לגיוס.

לדבריו, "במדינת ישראל ילדי המסתננים הבלתי חוקיים זכאים למעונות ולגני ילדים. בשם המאבק בציבור החרדי ילדי אברכים מגורשים ממעונות היום המפוקחים. קול דמי תינוקות של בית רבן עוללים שלא טעמו טעם חטא זועקים מן האדמה. על כולנו לעצור את הרדיפה, חיי ילדים, מחוץ לכל מאבק פוליטי".

יו"ר ש"ס אריה דרעי אמר: "הלב נקרע למראה תינוקות שמפונים לטיפול נמרץ. אנו משתתפים בצערן הכבד של המשפחות ומתפללים לרפואת הפצועים. עם כל הכאב, חייבים לומר באופן ברור: אסור להפעיל מעונות ללא פיקוח! ‘ונשמרתם מאוד לנפשותיכם’. עם זאת, נדרש גם חשבון נפש עמוק. מי יכול לומר ‘ידינו לא שפכו את הדם הזה’? כאשר דוחפים בבת־אחת אוכלוסייה גדולה מאד למצוקה, אנשים נאלצים לחפש פתרונות אחרים והתוצאות עלולות להיות קשות ומרות".

ח"כ יואב בן צור הוסיף: "הלב שותת דם על הטרגדיה הקשה במעון הלא מפוקח בירושלים. ברגעים אלו הלב יוצא אל משפחות הפעוטות אשר עולמם נחרב עליהם באסון הכבד שפקד אותם, את כולנו. במאבק העיקש שניהלתי על המשך הסבסוד במעונות יום גם לאברכים, התרעתי וזעקתי בעשרות מסמכים כתובים ומגובים משפטית בפני הייעוץ המשפטי לממשלה, על הסכנה החמורה בשלילת סבסוד ממעונות יום מפוקחים ודחיקת אלפי משפחות למעונות יום ללא פיקוח. לצערי, היום החשש התברר כזעקת אמת, הכתובת היתה על הקיר, פעוטות חסרי ישע שילמו בחייהם בגלל החלטות כוחניות וחסרות אחריות שפוגעות בראש ובראשונה בפעוטות חסרי ישע".

גם הפרשן החרדי ישראל כהן כתב בחריפות, "הדם על הידיים! רק להזכיר שהיועמ"שית ומערכת המשפט דחפו ציבור חרדי שלם לקיר, ביטלו את סבסוד המעונות לפעוטות חרדים וההורים נאלצו מבחינה כלכלית להעביר למעונות פרטיים. האירוע הקשה היום זו כבר התוצאה העגומה והכואבת".

מאידך, ברשתות החברתיות נמתחה ביקורת חריפה על ההאשמות. גולשים טענו כי מדובר ב"ריקוד על דם", והזכירו כי מעונות פיראטיים אינם תופעה חדשה, ואינם תוצאה ישירה של ביטול הסבסוד שהוחל בשנה האחרונה.

מוקדם יותר היום נקבע מותם של שני תינוקות בני ארבעה חודשים בבתי החולים הדסה הר הצופים ושערי צדק, לאחר שפונו מהמעון כשהם מחוסרי הכרה. במד"א ביצעו בהם פעולות החייאה ממושכות, אך ללא הצלחה.

בסך הכול פונו מהמעון 53 תינוקות. יתר הפעוטות נבדקו בבתי החולים והוגדרו במצב קל. שלוש גננות וסייעות מהמעון עוכבו לחקירה, לאחר שהתברר כי המקום פעל ללא רישיון בניגוד לחוק.