זירת המעון בשכונת רוממה בירושלים תיעוד מבצעי מד"א

שני תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים מתו בצהריים (שני), ועוד 53 פונו לבתי החולים כשהם עם בעיות נשימה לאחר שככל הנראה חומר כימי נפלט מאמצעי חימום בגן פרטי בירושלים.

מכבאות והצלה נמסר כי הגן ממוקם במתחם גנים פרטיים לא חוקיים בבניין ברחוב המ"ג שבשכונת רוממה. "התינוק הצעיר שהה בפעוטון לראשונה. השניים ישנו בחדר שינה נפרד בזמן האירוע", נמסר מכבאות והצלה.

מפקד מחוז ירושלים, טפסר שמוליק פרידמן, הורה על הקמת צוות חירום מיוחד לבחינת נסיבות האירוע החריג. נציין כי פחמן חד חמצני הוא גז רעיל ללא צבע וללא ריח שעלול להיות מסוכן, בעיקר במקום שאינו מאוורר.

המשטרה עיכבה לחקירה שלוש מהמטפלות במתחם גני הילדים. גורמים במשרד החינוך מסרו כי "המעון לא מוכר לנו ומעולם לא הוענק לו רישיון".

אבי חובב בשיחה עם ערוץ 7 בזירה ערוץ 7

מנהל מרחב מד"א ירושלים אבי חובב שוחח עם ערוץ 7 בזירה ואמר: "קיבלנו פנייה על שני פעוטות שלא מרגישים טוב בגן שנמצא בבניין מגורים. הגענו למקום וראינו שני פעוטות בני ארבעה חודשים במצב קשה. בדקנו וטיפלנו גם בשאר הילדים ופינינו אותם לבתי החולים".

כבאות והצלה הבהירה כי החשד לאירוע חומרים מסוכנים (חומ"ס) בגן הילדים נשלל. מההודעה עולה כי לוחמי האש ויחידת החומ"ס של מחוז ירושלים סיימו את פעולות הניטור במבנה ובסביבתו, ובמהלכן לא זוהו ערכים של חומרים מסוכנים או רעילים במקום.

כוחות משטרה ולוחמי כב"ה ממשיכים לפעול בזירה ולפנות את המבנה. המשטרה קראה לציבור שלא להגיע לאזור ולהשאיר את צירי התנועה פתוחים עבור כוחות ההצלה. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, נמצא בזירה ומקיים הערכת מצב עם כלל המפקדים והגופים.

תיעוד מתוך המעון חושף תמונה קשה של עומס, צפיפות ותנאי הזנחה. בתיעוד נראה תינוק ישן על מזרן קטן המונח מתחת לאסלת שירותים, בתנאים שמעלים שאלות קשות על סביבת השהייה במעון.

יאיר אבא שאול בשיחה בזירה ערוץ 7

פראמדיק מד"א נדב טייב וחובש בכיר יאיר אבא שאול סיפרו, "מדובר באירוע קשה, נקראנו למקום כדי לטפל בתינוקת כבת ארבעה חודשים שנמצאה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ופינוי".

לדבריהם, זמן קצר לאחר הפינוי, "נקראנו בחזרה למקום האירוע כדי לטפל בעוד תינוק שהיה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. הזנקנו למקום כוחות גדולים של מד"א שהגיעו באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. והחלנו בפינוי כלל התינוקות ששהו במקום. צוותי מד"א נמצאים במקום וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

ח"כ משה ארבל (ש"ס) טען כי "במדינת ישראל ילדי המסתננים הבלתי חוקיים זכאים למעונות ולגני ילדים. בשם המאבק בציבור החרדי ילדי אברכים מגורשים ממעונות היום המפוקחים. קול דמי תינוקות של בית רבן עוללים שלא טעמו טעם חטא זועקים מן האדמה. על כולנו לעצור את הרדיפה, חיי ילדים, מחוץ לכל מאבק פוליטי".

מפקד מרחב ציון, תנ"צ שלומי בכר ערוץ 7

חבר הכנסת אביגדור ליברמן הביע את תנחומיו אך הוסיף "מביע את תנחומיי. טרגדיה נוראית מאחל החלמה מהירה. צריך להבין מתי הקימו את הגן הזה כמה גנים פיראטיים כאלה יש? מי משמגלגל אחריות למישהו אחר הוא אחראי בעצמו".

המועצה לשלום הילד מסרה: "אנחנו מזועזעים עמוקות ממותם של שני התינוקות בגן הילדים בירושלים. על המשטרה ומשרד החינוך לבדוק לאלתר לא רק רשלנות חמורה, אלא גם את נושא רישיון ההפעלה של הגן. הפעלת מסגרות לגיל הרך ללא רישוי ופיקוח וסטנדרטים מחייבים היא לא פחות מאשר פיקוח נפש. נדרשת פעילות מהירה ומקיפה כדי להבטיח שלא יפעלו מסגרות שאינן עומדות בדרישות החוק לרישוי, סטנדרטים ופיקוח - ולא יסכנו את חייהם של מי שאפילו לא יכולים להתריע על סכנות מיידיות ומסכנות חיים".

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: אלעד זגמן/TPS

צילום: אלעד זגמן/TPS

צילום: אלעד זגמן/TPS