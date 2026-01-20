החשוד שתקף את ראש העיר דוברות המשטרה

יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב הגישה אתמול (שני) כתב אישום נגד גבר בן 45 תושב יהוד, בגין איומים ותקיפת עובד ציבור, לאחר שתקף את ראש עיריית יהוד בתוך בניין העירייה.

על פי ממצאי החקירה, ביום חמישי שעבר הגיע הנאשם למשרדי העירייה ברחוב סעדיה חתוכה כשהוא תחת השפעת אלכוהול. הוא דרש להיכנס ללשכת ראש העיר, ששהה בישיבה, ועם ניסיון המזכירה למנוע ממנו כניסה - נתן לה מכה במרפק.

הנאשם פרץ ללשכה, דחף את ראש העיר, תפס את חולצתו וקרע אותה. לאחר מכן הכה את ראש העיר בפניו, פגע בשיניו, ירק עליו ואיים: "אתה מת היום".

שוטרי תחנת מסובים הוזעקו למקום, עצרו את החשוד והעבירו אותו לחקירה. עם סיום החקירה הועבר התיק ליחידת התביעות, שהגישה כתב אישום חמור בגין תקיפה ואיומים.