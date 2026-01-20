בסיור מצולם שערך מדריך הטיולים שרגא שמידלר ביפו, נטען כי מתחת לשטחים ציבוריים במרכז יפו, נמצאים שרידיו של בית העלמין היהודי הקדום של העיר.

שמידלר מציג טענות בדבר קבורתם של עשרות תנאים ואמוראים במקום, על בסיס מצבות שהתגלו במאה ה-19 ונשמרות כיום במוזיאונים שונים.

לדבריו, המצבות המקוריות נמצאו על ידי ארכיאולוגים אירופאים עוד בתקופה העות'מאנית, אך רובן נלקחו מהאתר והועברו למוזיאונים בחו"ל.

חלק מהמצבות, עם שמות תנאים מפורסמים, התגלו בחפירות ופורסמו במסמכים היסטוריים, אך כיום אינן נגישות לציבור.

במרכז הסיור, מצביע שמידלר על שטח הגן הבוטני ביפו, שם לדבריו נמצאו מערות קבורה רבות, לצד מבנים שהוקמו מאבני מצבות. במקום פועלת כיום כנסייה רוסית, ולצידה אזור משחקים לילדים, בית קפה, שבילי הליכה ועמדות כושר ציבוריות.

שמידלר טוען כי במשך השנים לא סומן השטח כאתר קבורה יהודי, וכי רוב הציבור אינו מודע לכך שמתחת לרחבה המרכזית של הגן, על פי ממצאים ארכיאולוגיים, טמונים עשרות מאנשי התנ"ך וחכמי המשנה. לדבריו, עצמות התגלו במהלך חפירות, אך לא קיבלו טיפול ראוי.

עוד נטען כי גם רשויות המדינה אינן מאפשרות גישה למצבות שנותרו, המוחזקות במרתפי מוזיאונים או ברשות העתיקות, ולציבור אין אפשרות להיחשף להן.

לדבריו, לאחר לחצים מדיניים ותשלום כספי, הוחזרו לישראל מספר מצבות יהודיות מתקופת התנאים שנשדדו בעבר והועברו למוזיאונים באירופה. המצבות הושבו והועברו למוזיאון העתיקות ביפו, אך המוצגים הארכיאולוגיים מאוחסנים במרתף ואינם נגישים.

שמידלר מספר כי ניסה להיכנס למוזיאון העתיקות ביפו ולבחון את המוצגים, אך נמסר לו על ידי אנשי הצוות במקום כי המחלקה הארכיאולוגית סגורה לציבור. לדבריו, גם כאשר יצר קשר עם גורמים מקצועיים במקום, נענה כי המצבות שמורות במחסן פנימי, שאינו פתוח למבקרים.