מירי בן חמו, יועצת חינוכית באולפנית בני עקיבא מבשרת ברוך בחדרה ותושבת העיר, נבחרה לתואר "מורת המאה" לשנת תשפ"ו בחינוך הממלכתי־דתי.

לפני כחצי שנה, נהרגה מעיין בת ה 16, בתה של מירי בהתהפכות טרקטורון ליד היישוב גיתית שבבקעת הירדן.

בן חמו, הפועלת באולפנית למעלה מ-15 שנה, היא ממקימי מוסד החינוך, שימשה בעברה כמנהלת חטיבת הביניים ובעשור האחרון משמשת כיועצת חינוכית.

לאורך השנים הפכה בן חמו לדמות מרכזית ומשמעותית עבור תלמידות, הורים וצוותי חינוך, בזכות מקצועיותה, מסירותה, האוזן הקשבת שהיא מעניקה לסובבים אותה ועצם היותה מודל לחיקוי.

ראש האולפנית, הרב דני דינר, בירך על הזכייה ואמר : "מירי מהווה מודל למסירות נפש לתפקיד שלה כמנהיגה ערכית, ככתובת למורים ותלמידים כאחד, בהתמדה ובחריצות לאורך שלושה עשורים ויותר של עשייה חינוכית בעיר, רובם באולפנית. זכינו, ומירי איתנו, מהקמתה של האולפנית ובעזרת השם גם בעתיד".

גם מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, התייחס לבחירה: "ההכרזה על מירי בן חמו יחד עם מורים נוספים מרשת החינוך בני עקיבא למורי המאה בחמ"ד לשנת תשפ"ו היא זכות גדולה. אלו מורים ומורות שמחנכים למצוינות לצד אהבת העם, הארץ והתורה, ומביאים את הערכים לידי ביטוי יום-יום גם בכיתה וגם במפגש עם התלמידים. ההוקרה הזו מבטאת עבודה חינוכית עמוקה ומשמעותית, ובעזרת השם בשנה הבאה נמשיך יחד לשאוף לעלות קומה נוספת בחדשנות, בהשפעה ובהובלת דור ערכי, אחראי ומוביל".