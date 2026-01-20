מערבים ספורט ופוליטיקה? על פי דיווח באתר "The Athletic", נשיאי הכדורגל העולמי והאירופי, ג'אני אינפנטינו נשיא פיפ"א ואלכסנדר צ'פרין נשיא אופ"א, גרמו לאחרונה לעצירת הרס מגרש כדורגל בלתי חוקי שנבנה בסמוך לגדר ביטחונית ובניגוד לחוק.

על פי הדיווח בכלי התקשורת העולמי, במחנה הפליטים אעידה הסמוך לקבר רחל שבצפון ירושלים נבנה מגרש כדורגל באופן לא חוקי, כשזה נבנה סמוך לגדר ביטחונית ובניגוד לחוק.

בצה"ל רצו להרוס את המגרש שמאיים לפגוע בביטחון מדינת ישראל, אך התערבות של לא אחרים מאשר נשיאי הכדורגל העולמי והאירופי, אינפטינו וצ'פרין מנעה את הריסת המגרש לפחות לעת עתה, כאשר ההחלטה הסופית, כך דווח, צפויה להתקבל בדרג המדיני.

על פי הדיווח, נשיא פיפ"א אינפנטינו פנה לממשלת שווייץ ולהתאחדות לכדורגל בישראל בכדי למנוע את הריסת המגרש ואילו נשיא אופ"א צ'פרין פנה במקביל גם הוא אל ראשי ההתאחדות לכדורגל הישראלית בכדי לדון בנושא שימור המגרש.