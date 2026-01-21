הצעת החוק שתאפשר לראשונה בישראל את פעילותה של תחבורה שיתופית מקוונת - אושרה היום (רביעי) בקריאה טרומית במליאת הכנסת.

מדובר בהצעת חוק שהובילו חברי הכנסת משה פסל (הליכוד), איתן גינזבורג (כחול לבן) ודן אילוז (הליכוד), המכוונת לפתוח את שוק התחבורה לתחרות - בדומה למודלים קיימים במדינות המערב.

בהצבעה תמכו 37 חברי כנסת מול שני מתנגדים בלבד. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת לשם קביעת הוועדה שתדון בה בהמשך.

לפי נוסח ההצעה, בעלי רכב פרטי יוכלו להסיע נוסעים בתשלום דרך אפליקציות ייעודיות, כל עוד יעמדו ברישוי ובקריטריונים שייקבעו על ידי משרד התחבורה. במקביל, יוקם מנגנון פיצוי לנהגי מוניות שבשלב זה צפויים להיפגע כלכלית מהמהלך.

עוד כוללת ההצעה: הסדרת רישוי לנהגים ולתאגידים שיפעילו את השירות. הסמכת שרת התחבורה, באישור ועדת הכלכלה, לקבוע אזורים מוגבלים לפעילות בהתאם לשיקולי ביטחון, תחבורה או צורך ציבורי. הקמת קרן פיצוי לנהגי מוניות שייפגעו כלכלית.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מטרתה היא "להוזיל את עלויות התחבורה לציבור, להפחית את זיהום האוויר, לצמצם את הגודש בכבישים ולאפשר מגוון רחב של פתרונות ניידות בישראל, תוך שמירה על הגינות כלפי נהגי המוניות".

שרת התחבורה מירי רגב בירכה על אישור החוק בקריאה טרומית: "אובר הוא שלב מתחייב במדינת ישראל. היו כאלה שאמרו שלא נעשה דבר ואנו מוכיחים שאנו עושים ושנמשיך לעשות. הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן ולהביא למדינת ישראל את אותן אפליקציות שיסייעו בהורדת יוקר המחיה ויסייעו לאזרחי המדינה".

ח"כ פסל הוסיף: "המדיניות שאנו רוצים לקדם היא של תחרות. אובר זה שום קוד לארבע או חמש אפליקציות שיהיו פה. אם רוצים להוביל להוזלה ניכרת של יוקר המחיה חייבים לפתוח את השוק, אין שום ברירה אחרת".

ח"כ גינזבורג בירך על ההצעה: "החוק הזה הוא לא פחות ממהפכה צרכנית. האזרח הישראלי משלם כבר שנים מחירים מופקעים וסובל ממחסור חמור במוניות. החוק הזה אומר שהגיע הזמן ליישר קו עם המערב, ולהכניס טכנולוגיה ותחרות לשוק הנסיעות בישראל. צריך לעשות זאת באחריות ובצורה שקולה".