1. לא צריך להיות גאון גדול כדי להתבונן ולהתפעל מיופי הבריאה וגולת הכותרת: המשיכה המסתורית והזכות האנושית להמשיך את העולם, ע"י צאצאים.

אפילו אנשים ציניים, פסימיים, מתוחכמים, נטולי אמונה, אגואיסטים ושכליים - "נופלים בטבע" ומבקשים להמשיך את האנושות באותה נשימה שהם מלכלכים עליה. כמה ילדים, איך יגדלו אותם ועד כמה יתאמצו לתחזק זוגיות שתטיב עם הילדים - זאת כבר שאלה מורכבת יותר מכיוון שהיא דורשת מאמץ יומיומי עילאי ודינאמי. אבל ילדים - הם רוצים. למה? ככה.

3. בנושא הזה אין לצפות שאנשים יפעילו את השכל האנושי הנערץ וינתחו את הרצון לילדים בצורה שכלית ואולי אף יבחרו לוותר על התענוג משלל סיבות שנשמעות הגיוניות (למה בעצם?!). הם יסבירו לך ש'ככה זה בטבע'. כמו בהמות. די מוזר שפתאום השכל נעלם מקבלת ההחלטות החשובות ביותר עלי אדמות. די מוזר שלא נהוג להתבונן על הפלא הזה ולבקש הסבר מניח את הדעת.

3. ברית המילה מסמלת ורומזת לנו שיש עומק נשגב ובלתי נתפס בסיפור ההולדה והמסתעף ממנו. אך אין צורך ויכולת לעמוד על טיבו עד הסוף כדי 'לשמור עליו', לכבד אותו, לקדש אותו, לעשות מאמץ לא 'לבזבז אותו' ולהבין שהוא הסממן הצנוע והמוסכם על שלל גווני היהודים - המבדיל אותנו מהעמים והופך אותנו לבעלי עוצמה. זה לא שאומות העולם 'לא טובות'. פשוט אין להם ברית. לדידם, כמו שבהמות מתרבות - אף הם מתרבים. למה לסבך את העניינים? עושים כיף, לפעמים קוראים לזה 'אהבה' (לעיתים לא) עד ש'נשברים' ורוצים ילדים וזהו. מה הבעיה?

4. בתכל'ס, כשאין 'ברית' וכוח ההולדה הוא 'עוד אלמנט מרכזי' שבני אדם משתמשים בו לפי מה שנראה להם ומקובל באותו דור - העניינים תלויים על בלימה ומסתבכים מעצמם כפי שאפשר לראות בשלל בעיות הקשורות לנושא ולמשפחה. כי כשהשכל האנושי והרצון ליהנות מתנגשים עם הצורך הטבעי בילדים ובתווך אין עניין 'לשמור' משהו - הכיוון לא תמיד ברור. קשה למצוא אהבה, מורכב לתחזק אותה, כל שכן בעולם הפיזי ועולם המדיה המושכים את האדם החוצה כל הזמן ומלמדים אותו על בסיס יומיומי לחמוד, לא להסתפק בקיים, ליהנות כאן ועכשיו (גם על חשבון הטבעי הבסיסי שלו). ברוך השם, הקונספט המערבי הנוכחי לא מצליח להשמיד את הרצון הקמאי לילדים, אבל בלי 'ברית' ברקע - ההשלכות קשות ואת המחירים משלמים ההורים והילדים הרכים. כי מה שווה השפע והטכנולוגיה לעולם שמאותגר מאוד בדבר הטבעי והבסיסי ביותר- הולדת הדור הבא?

5. בד בבד, היהודים - מחזיקים בברית ויש להם תקווה. הסקאלה של 'שומרי ברית' נעה בין אלו המתעקשים (משום מה) לעשות ברית מילה לילדיהם למרות ניתוקם מהמסורת ובין המעמיקים יותר ומקדשים את כוח ההולדה, כפי כוחם. משקיעים במאמץ והתאפקות. מסמנים את מרכז הכוח. בלי מילים, גם המתאמצים וגם העושים ברית מילה בלבד - מהדהדים בריש גלי הערכה וכבוד לזכות הבלתי נתפסת להביא חיים לעולם. אלו ואלו משתמשים בשכלם האנושי כדי להכריז: איננו מתרבים כבהמות - גם אם לפעמים אנחנו שוכחים את זה. אנו בני אדם המכירים את יוצרנו ובשל כך מעריצים את הבורא בדבר המופלא ביותר עלי אדמות. גם אם קשה, אנחנו לא מקלים בו ראש - כפי שנהוג בעולם, אלא עושים את 'השמירה שלנו' - איש איש כפי דרגתו. הסיפור הזה, גם אם איננו מבינים את אפס קצה של הברית - מציג עדות של אמונה. פשוטה. אך טבעי הוא שבמשך הדורות הנושא נקרא 'היסוד'.

הכותב הוא יוצר סרטונים וטקסטים. "אבא עם אלוקים" - סרט ההמשך ל"רווק עם אלוקים" יצא לאחרונה. מוזמנים לצפות