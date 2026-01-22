בית המשפט המחוזי בחיפה גזר עונש של שנתיים וחצי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס כספי על ניסים כהן, לשעבר עוזרו של חבר הכנסת יצחק וקנין, לאחר שהורשע, על פי הודאתו, בעבירות של לקיחת שוחד ובהלבנת הון.

כתב האישום המתוקן הוגש בעקבות הסדר טיעון בין הצדדים, שלא כלל הסכמה לעניין העונש. את כתב האישום הגישו עורכי הדין עידו נולמן, יהושע מלק ותמר בורשטיין מפרקליטות מיסוי וכלכלה. כהן הודה בעובדות שפורטו במסגרתו.

מהאישום עולה כי כהן, בעת ששימש כעוזר פרלמנטרי ובהמשך כנהגו של וקנין בעת כהונתו כשר לשירותי דת, קיבל שוחד בסכומים של עשרות אלפי שקלים.

בתמורה, עשה שימוש בתפקידו ובקשריו כדי לקדם פניות בתחומים מגוונים, בהם: קבלת אישורי כניסה לישראל, היתר לבניית מסגד, מעבר מבחני רישוי ממשלתיים, הטבות מול רשויות המס ועוד. בין הגורמים אליהם פנה נמנים שרי ממשלה ועובדי ציבור.

השופט מוחמד עלי הרשיע את כהן בעבירות שוחד ועשיית פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון. בגזר הדין קבע השופט כי "התנהלותו המושחתת של הנאשם, לא הייתה בגדר כשל בודד ואף לא רצף של כשלים נקודתיים, אלא דרך פעולה שיטתית. יעידו על כל ריבוי מקרי קבלת השוחד, מספר המעורבים מכלל האזורים בארץ - מצפונה ממרכזה ומדרומה, והעובדה כי העבירות בוצעו משך מספר שנים. גם באשר לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, כעולה מכתב האישום בנושא זה כשל הנאשם מספר פעמים".

הליך המשפט כנגד נאשמים נוספים בפרשה, ובהם זאב דולינסקי ששימש כיועץ לנשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין, עדיין מתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה.