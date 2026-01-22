במעמד שנערך הבוקר (חמישי) בכולל לבחורים עם צרכים מיוחדים סיים בנימין ישורון את לימוד סדר נשים - חלק מתוך ששת סדרי המשנה.

הסיום, שנמשך למעלה משנה של לימוד עקבי, הוקדש לעילוי נשמת אביו, הרב רפאל ישורון ז"ל. לאירוע הגיעו בני משפחתו, חבריו לכולל, ורבנים המלווים את הלימוד.

ברגע השיא הקריא בנימין את סיום הסדר בקול, ולאחר מכן שרו המשתתפים יחד.

ראש הכולל מבית 'אהל שרה', הרב שלום גענגער, אמר כי "כאשר בחור חש שהתורה שייכת לו, הוא מוצא בתוכו את הכוחות להמשיך. בנימין הוא דוגמה חיה לכך".

רגע מיוחד נרשם כשבנימין הקדיש את הסיום לאימו. "מסירותה ותמיכתה הן שאפשרו את שעות הלימוד הרבות, בלילות ובשבתות", אמר. "הסיום הזה שייך לה לא פחות מאשר לי".