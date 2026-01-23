שני נערים נעצרו בחשד למעורבות בריסוס צלבי קרס ומסרים אנטישמיים ברחבי מגרש המשחקים פארק גרייבסנד, בשכונת בורו פארק שבברוקלין. כך עדכנה הלילה (שישי) משטרת ניו יורק.

מהמשטרה נמסר כי מדובר בשני נערים בני 15, שאחד מהם מואשם בהטרדה בנסיבות מחמירות ובגרימת נזק פלילי כהתנהגות של פשע שנאה, בעוד השני מואשם במספר סעיפים של הטרדה בנסיבות מחמירות.

המשטרה פתחה בחקירת פשע שנאה לאחר שכ-50 צלבי קרס אותרו על קירות, מגרש ומשטח החלקה במגרש המשחקים ביום רביעי בבוקר. בנוסף, צולמו תמונות מהמקום בהן נראה קיר שעליו רוססו המילים "אדולף היטלר".

לאחר שהתיעוד הועבר למשטרה, צוותי העירייה ביצעו צביעה מחודשת של האזור.

ראש העיר ניו יורק, זוהראן ממדאני, גינה את האירוע ברשת X: "אני נבהל מהוונדליזם האנטישמי הזה בבורו פארק. לאנטישמיות אין מקום בעיר שלנו, ואני עומד כתף אל כתף עם הניו יורקים היהודים שהיו מטרה. הממשל שלי עובד בשיתוף פעולה הדוק עם היחידה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק כמו גם עם מחלקת הפארקים שלנו".

גם מושלת ניו יורק, קתי הוקול, פרסמה גינוי חריף: "מעשה אנטישמי בגן שעשועים לילדים שבו ילדינו צריכים להרגיש בטוחים וליהנות. אין תירוץ. יש אפס סובלנות. הוריתי ליחידה לפשעי שנאה של מדינת ניו יורק להציע סיוע למשטרת ניו יורק בזיהוי האחראים".