הזמר אברימי רוט התארח השבוע בפרויקט "ממתק לשבת" של הצמד המוזיקלי אבי ריימי ויאיר בודנר, המגישים מדי שבוע ביצוע מחודש לשיר מסורתי לשבת מלווה באורח משתנה.

השבוע בחרו השלושה לבצע יחד את "מִזְמוֹר שִׁיר לְיוֹם הַשַּׁבָּת", בלחנו הידוע של המלחין החסידי חיים בנט.

בשבוע שעבר אירחו השניים את הזמר הדתי-לאומי אליה שוקרון, לביצוע משותף לשירו של עמיחי פלסר, "הדור נאה" - שיר המבוסס על מילות הפיוט "ידיד נפש".

בריאיון לערוץ 7 סיפר שוקרון, "היה תענוג לעבוד יחד ולהביא את הביצוע הזה - חיבור אמיתי שמוכיח שאהבת השם מעל מגשרת על הכל. אני דתי-לאומי, והעבודה המשותפת איתם כחרדים יצרה פסיפס של אחדות אמיתית".

לדבריו, השיר נולד מתוך רצון לעורר כיסופים פנימיים לקרבת השם וחיבור עמוק לזהות האישית. "המילים הללו מלוות את עם ישראל דורות רבים, ובביצוע זה ניסינו ליצוק לתוכן את הלב והנשמה. בעזרת השם, אנו מייחלים ומתפללים שנזכה בקרוב לגאולה השלמה ולאחדות מלאה בינינו, בדיוק כפי שהרגשנו באולפן".