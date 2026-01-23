פוסט שפרסמה אתיה דימנטמן-אליה, לקראת יום ההילולה של הבבא סאלי, מעורר בימים האחרונים תגובות רבות ברשתות החברתיות.

בפוסט היא משתפת בסיפור אישי מטלטל, לאחר שנפצעה קשה יחד עם בעלה איתן בתאונת דרכים בצומת יצהר לפני כשמונה חודשים.

לדבריה, לאחר סדרת ניתוחים, ניסו הרופאים להעירה במשך ימים - ללא הצלחה. "שתי המשפחות ישבו בחדר המשפחות, וכל עם ישראל חיכה רק שנתעורר", כתבה. לדבריה, התקיימו תפילות רבות, שירים הושרו ליד מיטתה, ואפילו תפילות מיוחדות נערכו בכותל המערבי. "רק לראות היום סרטון מהתפילות והשירים - עושה לי רעד בכל הגוף", ציינה.

באותם ימים, כך סיפרה, שמעה המשפחה על צעיף המיוחס לבבא סאלי, הנחשב לפי המסורת ל"פועל ישועות". לאחר מאמצים, הובא הצעיף אל בית החולים, אביה הניח עליה את הצעיף ואמר: 'בזכות הצניעות של הבבא סאלי'. לדבריה, זמן קצר לאחר מכן החלה להתעורר בהדרגה.

"אני זוכרת את עצמי פותחת את העיניים בכבדות, ורואה מולי את אבא שלי בוכה, מתייפח ומתרגש כמו שמעולם לא שמעתי", כתבה. "כולם סביבי צעקו והתרגשו - ואני בקושי מבינה מה קורה".

בהמשך סיפרה גם על דבריו של בעלה איתן, שמחובר לדמותו של הבבא סאלי, וסיפר לה כי הרב מרדכי אליהו זצ"ל שאל פעם את הצדיק כיצד ברכותיו מתקיימות. לדבריו השיב הבבא סאלי: "העיניים שלי לא רואות מה שאסור לראות, והפה שלי לא מכניס מה שאסור להכניס".

את דבריה חתמה: "כל אלה ראו עיניי ושמעו אוזני. ואני - רק אשכנזייה קטנה - אבל הלוואי ובקרוב יראו עיניי וישמעו אוזני עוד ניסים וישועות, בזכות סידנא בבא סאלי".