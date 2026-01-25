מיכאל בן חורין סופד באזכרה צילום: באדיבות המצלם

עשרות אנשים מרחבי הארץ השתתפו בסוף השבוע האחרון (ה') באזכרה לבני הזוג הרב בנימין וטליה כהנא הי"ד ולנתי עוזרי הי"ד, בבית הכנסת 'היכל יעקב' בירושלים - בית כנסת מיסודו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

באירוע השתתפו הרב ברוך כהנא, הרב משה קפלן, הרב אברהם בלס, שמואל הרצליך ואישי ציבור נוספים. במהלך הערב נשאו דברים לזכרם של הנופלים, ושיבחו את דרכם הרעיונית והמעשית.

ברוך מרזל, יו"ר תנועת האמת היהודית, אמר באירוע, "הרב בנימין וטליה אשתו וכן נתי עוזרי, היו אנשי תורה ואנשי מעשה. תורה מעשית. אנחנו צריכים להביא את העם להבין שזה או אנחנו או הם, שחייבים לגרש את האויב הערבי". עוד הוסיף, "בט"ו בשבט בערב ייערך סדר ט"ו בשבט בגבעה שנקראת היום אורות נתנאל, בעניין ההתיישבות - באמת שאני מפרגן לממשלה. אבל הפשע של הממשלה שלא עושים טרנספר בעזה. ויש לאן לשלוח אותם. אני יודע, אני עוסק בזה".

ד"ר מיכאל בן ארי, שהיה חבר קרוב של הרב כהנא, אמר: "אני שמח על הזכות לדבר כאן, יש היום קמפיין של הדמוקרטים נגד הכהניזם. מה מפחיד אותם? הכהניזם זה ביטחון בה', זה משיחיות, כהניזם זה לא שנאה, זה אהבה, אהבת ישראל. לשנוא את האויבים ולאהוב את האוהבים".

מיכאל בן חורין, הוסיף: "הרב בנימין כותב במאמרו 'מלחמת תרבות' על אהרן ברק שהוא ראש המתיוונים. זה לפני 30 שנה, לקראת מינויו. הוא זיהה את זה ראשון". בן חורין גם שר שיר מאת נתן אלתרמן על שאול המלך, אותו הקדיש לעשהאל באב"ד הי"ד.

לני גולדברג, ממוציאי ספריו של הרב כהנא, תיאר את נתי עוזרי כ"שקדן ומתמיד ואיש אמת", והוסיף, "רואים את החזון של נתי, אבי נוער הגבעות, מתגשם היום בעוד ועוד גבעות וחוות. הרב בנימין היה מאוד ביישן אבל היתה לו את הגדולה להפסיק לנאום ולהתמקד בלימוד וכתיבה".

במהלך הערב הוקרנו קטעי וידאו נדירים מהרב כהנא ומנתי עוזרי, והגמרות במהדורת 'נתנאל עוזרי' שהוציא מכון אורות הירושלמי חולקו למשתתפים.