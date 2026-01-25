צה"ל פתח בסוף השבוע במבצע ממוקד לאיתור גופתו של החלל החטוף האחרון ברצועת עזה, רס"ר רן גואילי ז"ל.

המבצע, שמכונה "לב אמיץ", מתבצע באזור בית הקברות שבשכונת דרג' תופאח בצפון עזה, ומתבסס על מידע מודיעיני שהועבר לישראל והתגבש לאחרונה בעקבות מבצעים חשאיים.

על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, המבצע מתבצע תוך הפעלת כוחות ייעודיים ומבוצע בסריקות מדויקות בשטח.

מדובר בפעולה רגישה שמתנהלת בליווי רופאי שיניים המתמחים בזיהוי חללים, הנמצאים במקום עם מכשירי רנטגן ניידים לצורך התאמת ממצאים.

בצה"ל מציינים כי המידע שהוביל למבצע לא סופק ביוזמת חמאס, אלא הועבר למתווכות על ידי ישראל ואושר על ידי ארגון הטרור, שציין כי ברשותו הערכות דומות.

בלשכת ראש הממשלה הדגישו כי מדינת ישראל נחושה להשיב את גואילי ז"ל לקבר ישראל. משפחתו מעודכנת באופן שוטף בפרטי המבצע.

מוקדם יותר היום דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, טען כי הארגון העביר את כל המידע שבידיו על אודות מיקומו של החטוף רן גואילי ז"ל, לידי המתווכות במסגרת מאמצי הסכם הפסקת האש.

בהודעה נכתב כי חמאס פעל בשקיפות מלאה בכל הנוגע לטיפול בחטופים ובחללים, והעביר את כולם במהירות האפשרית, לדבריו, וללא עיכובים - למרות מה שהוגדר כהפרות מצד ישראל ואי התחייבות מולה.

לטענת חמאס, פעולות חילוץ הגופות והחטופים בוצעו בתנאים קשים וכמעט בלתי אפשריים, תוך שיתוף פעולה עם המתווכות.

ארגון הטרור קרא לגורמים המתווכים לחייב את ישראל לעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם.

לסיום ציין כי המידע שמסר חמאס למתווכות כלל את כל הפרטים שבידיהם על מיקומו של גואילי, וכי ניתן לראות לכך סימן בכך שצה"ל פועל כעת באחד המקומות שהוזכרו במידע שנמסר.

הודעת חמאס נמסרה לקראת דיון הקבינט שיעסוק הערב בפתיחת מעבר רפיח לשני הכיוונים.

במקביל קוראות משפחות שכולות לראש הממשלה "לא להיכנע ללחצים שמופעלים". יהושע שני, אביו של אורי מרדכי הי"ד ויו"ר פורום הגבורה, אמר כי כניסתם של יועצים טורקים קטארים וטורקים הם הכנסה של הטרור וכי זה לא מקובל. לדבריו, רצועת עזה צריכה להיות בשליטה ביטחונית ישראלית מלאה.

לדברי שני, "עברו שנתיים וארבעה חודשים מתחילת המלחמה. שילמנו מחירים כבדים ביותר, עם ישראל כולו שילם. והכל מתנקז לימים האלה, ימים בהם אתם נדרשים לעמוד בגבורה, בעוז ובגבורה, ולקבל את ההחלטות הנכונות. לא להיכנע לכניסת שלב ב' לפני פירוז מוחלט של החמאס, לפני השבתו של רן גואילי. כל מילה מכובסת כזו או אחרת של יועצים כאלה ואחרים, קטארים, טורקים וכן הלאה, לא מקובלת, לא ייתכן שהטרור ייכנס בדלת האחורית עם חליפות ועניבות".

"אנחנו מזכירים לכם, ואני יודע שאתם יודעים זאת, הבנים שלנו שנפלו לא יהיו מגש הכסף של שלטון טרור שישוב לשלוט ברצועת עזה. רצועת עזה צריכה להיות בשליטה ביטחונית ישראלית מלאה, ואנחנו קוראים לכם לעמוד על כך בגבורה", הוסיף שני.