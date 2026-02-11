הזמר זנו (נחמן זוננשיין) התארח באולפן ערוץ 7 לשיחה עם קובי סלע, ופתח בהסבר על בחירתו בשם הבמה. לדבריו, מדובר בזהות שאימץ מתוך חיבור עמוק לשורשיו ולסגנון המוזיקלי שהוא מביא.

במהלך הראיון חשף זנו את העיסוק המרכזי שמלווה את חייו בשנים האחרונות - ליווי ותמיכה בנערים וצעירים המתמודדים עם משברי זהות ועם דחייה מצד סביבתם.

הוא תיאר מציאות שבה צעירים רבים נותרים ללא מבוגר שמביט בהם באמת, והסביר כי בעיניו תפקידו הוא להעניק להם מקום בטוח, מבלי לשפוט או להרחיק.

לדבריו, חוויות הילדות וההתבגרות האישיות שלו מאפשרות לו לזהות את הכאב של אותם נערים, לראות את הפגיעות שלהם ולתת להם תחושת שייכות.

הוא התייחס גם לתופעת ההחרמה במוסדות חינוך, וטען כי במקרים מסוימים ילדים נדחקים לשוליים בדרכים שאינן נראות לעין, ובכך נפגעת תחושת ערכם.

בהמשך עבר הראיון לעיסוק במוזיקה שלו, שאותה הוא רואה ככלי נוסף בעשייה החינוכית והרגשית.

זנו הסביר כי היצירה המוזיקלית שלו משקפת מסע אישי בין עולמות שונים, והיא נועדה לחזק נערים המתלבטים בזהותם ולהראות להם כי גם מי שנופל ושב וקם - נחשב לצדיק בדור המאתגר של היום.

בסיום השיחה הביע תקווה להמשיך בעשייה שהוא רואה כשליחות: חיזוק בני נוער אשר חווים משבר, והפצת אור ושמחה דווקא במקום שבו צעירים מרגישים בודדים או לא מובנים.