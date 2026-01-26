הקרנת התמונות על בניין ההסתדרות הציונית העולמית דוברות

ביוזמת ההסתדרות ההציונית העולמית והסוכנות היהודית הואר בניין המוסדות הלאומיים בירושלים באור כחול, ועל חזית הבניין הוקרנו תמונותיו של רן גואלי ז"ל לצד תמונות שאר החטופים ששבו לאדמת ישראל.

"הערב הזה מסמל ניצחון של הרוח הישראלית", אמר יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, "החזרת החטוף האחרון היא רגע של כאב וזיכרון, אך גם של תקווה ואחדות. עם ישראל לא מפקיר את בניו, ולא שוכח את גיבוריו. האור הכחול הוא אור של ערכים, של אחריות ושל חיים".

"כמה פיללנו לרגע הזה", הוסיף אלוף (במיל') דורון אלמוג, יו"ר הסוכנות היהודית לארץ ישראל, "שיבתו של רן הביתה היא תזכורת לכוחו של העם היהודי הפועל יחד, גם ברגעים החשוכים ביותר. תזכורת עד כמה הבית הזה, שהוא מדינת ישראל, יקר ועד כמה העם היהודי מחויב לו. ‏זוכרים בכאב את הנופלים ומחבקים את המשפחות. ‏רן, אתה סוף סוף בבית".