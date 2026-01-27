עשרות כלי רכב גנובים אותרו והושבו במהלך השבוע האחרון במסגרת פעילות משטרתית אינטנסיבית של יחידת הממת"ש, מנגנון משטרתי לתיאום ושיתוף, במחוז ש"י.

סך הכול, הושבו 22 כלי רכב מסוגים שונים, בהם משאית וטרקטור חקלאי.

הפעילות בוצעה בשיתוף פעולה עם חבלני מג"ב, המנהל האזרחי, אוגדת איו"ש ותחנות משטרה שונות ברחבי האזור. במסגרת המאמצים, פועלים מש"קי הממת"ש באיתור רכבים גנובים המצויים בידי גורמים פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון.

בין המקרים הבולטים: טרקטור חקלאי שנגנב בינואר 2023 ממטע תמרים בבקעת הירדן אותר באזור העיירה סאנור שבנפת ג'נין, והושב היום לבעליו. הבעלים הביע את תודתו לגורמים שפעלו לאיתור הרכוש והשבתו.

במקרה נוסף, רכב שנגנב בחודש דצמבר האחרון מאזור השרון, ובו ציוד אישי ומסמכים חשובים, אותר בקלקיליה.

הרכב הוחזר לבעליו לפני מספר ימים, והיום אף הגיעה בעלת הרכב לתחנת המשטרה לקבל לידיה את תכולתו, ובין היתר - מבחני תלמידיה מבית הספר שבו היא מלמדת.