חברי כנסת מהקואליציה טוענים כי חברי כנסת מהאופוזיציה מסרבים לקיים קיזוזים פרלמנטריים לקראת הלווייתו של רני גואילי ז"ל, שצפויה להתקיים מחר.

לטענת חברי הכנסת מהקואליציה, כתוצאה מהסירוב לקיזוזים, הם לא יוכלו להשתתף בהלוויה בשל ההצבעות הצפויות במליאת הכנסת.

מנגד, באופוזיציה דוחים את הטענות. לטענתם, הקואליציה יכולה לבחור לפתוח את המליאה בשעה 16:00 - לאחר סיום ההלוויה - ובכך לאפשר לחברי הכנסת מכל סיעות הבית להשתתף.

בנוסף מציינים באופוזיציה כי מספר חברי קואליציה כבר קיבלו קיזוז, ובהם השר יצחק גולדקנופף, ח"כ יולי אדלשטיין, ח"כ שרן השכל וח"כ משה סולומון.

בקואליציה מעלים סימני שאלה בנוגע לזהות המתקזזים, ותוהים האם הקיזוזים ניתנים רק לחברי כנסת שמתנגדים לחוק הגיוס.