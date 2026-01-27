היועץ הכספי לשעבר לרמטכ"ל, תת-אלוף גיל פנחס, שפרש בתחילת החודש מתפקידו לאחר שניהל את תקציב המלחמה, חושף את העלויות של חלק מהמבצעים הביטחוניים בעומק האויב, ובראשם מבצע הביפרים בלבנון ומבצע "עם כלביא" באיראן.

"ניקח את מבצע הביפרים. זו השקעה רבת שנים, בסדר גודל של מיליארד שקל", אמר פנחס בראיון ל'דה-מרקר'. "הכול עלה מיליארד שקל. כולל הכול", הדגיש, אך הבהיר: "זו השקעה ארוכה. היא לא התחילה במלחמה".

כדוגמה נוספת נגע פנחס במבצע עם כלביא באיראן: "אלה 12 יום שעלו 20 מיליארד שקל. חלק מהעלות זה דברים שהשקענו בהם 20-15 שנה לפני כן. ירית משהו שהשקיעו בו לפני הרבה שנים. לכן אני לא רואה בביטחון בזבוז או הוצאה, אלא השקעה שמניבה לך פירות גם הרבה שנים אחרי שאתה משקיע את השקל הראשון".

פנחס נשאל האם בחודשים הראשונים למלחמה לא הייתה תרבות כלכלית ונעשו גיוסים ללא הבחנה. הוא דחה את הטענה: "תחילת המלחמה הייתה קצת כמו תחילת הקורונה - אתה בא, חסרים לך דברים ואתה מחפש בכל הערוצים האפשריים".

האם זה אומר "ויעלה כמה שיעלה"? פנחס השיב: "לא. היו מקומות שבהם אמרנו 'לא - המחיר הזה לא מקובל'. אמרנו לא לחימושים במחירים מסוימים. משרד הביטחון מקבל הצעות במחיר של פי שלושה או ארבעה, ואתה אומר לא".

באשר לניהול כוח האדם במילואים התייחס פנחס לביקורת מצד משרד האוצר, לפיה נרשם בזבוז של למעלה מ-10 מיליארד ש"ח, בין היתר עקב סחר בימי מילואים. לדבריו, "השיא היה 230 אלף אנשי מילואים במקביל. מילואים זה עניין דינמי וגם ההחלטות שם דינמיות. היו עיוותים, אבל אני חושב שההערכה של משרד האוצר מוגזמת".