ראש המדרשייה לשעבר בפרדס חנה, הרב יעקב מרגלית, פרסם דברי פרידה מהרב דב זליקוביץ ז"ל, ר"מ ותיק במדרשייה שנפטר לפני כשבועיים.

הרב מרגלית תיאר את הרב זליקוביץ כאיש חינוך מסור שפעל להעמיד תלמידים עצמאיים, כל אחד בדרכו.

עוד באותו נושא: הלך לעולמו הרב דב זליקוביץ ז"ל

"היה לך מתיקות של לימוד ושל הוראה, אבל יותר מאשר ללמד וללמוד - העמדת תלמידים הרבה. להעמיד תלמידים זה להעמיד אותם על הרגליים, אנשים עצמאיים, כל אחד בדרכו שלו", אמר. "לא מספיקה הוראה טובה - צריך מסירות ואהבה גדולה. כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, כך מעמידים תלמידים".

עוד הוסיף כי שליחותו של הרב זליקוביץ כללה תיווך עולמה של תורה שנכחד בשואה, "פן אחר של העמדת התורה שלך היה קשור לעשייה מתוך שליחות - להעביר לדור הצעיר את מה שהיה לפני השואה ואת מה שאירע במהלכה. זו הייתה תחושת שליחות עצומה כבן לניצולי שואה - לתווך לתלמידים את עולמה של תורה שנכחד, דרך המסע ברגליים בדרכי פולין האבלות".

הרב מרגלית סיפר כי חברו היה מעמודי החסד בקהילה, מהמייסדים של זק"א באזור פרדס חנה, ופעל מתוך "מסירות אין סופית לעמוד במשימות שנדרשו".

בפן האישי כתב, "בשבילי היית חבר. אפשר לומר שלימדת אותי מה זה 'וקנה לך חבר'. השותפות לשליחות ולעשייה יצרה בינינו חברות גם אחרי שנפרדו דרכינו. החברות נשארה אמיתית, מזדהה איתי ברגעים הקשים ושמח איתי ברגעים המשמחים. היה לך לב גדול להכיל תלמידים, הסביבה וגם חברים".