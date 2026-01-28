תמרים מורעלים בשטחי מרעה בבקעה ללא קרדיט

אירוע חמור התרחש בבקעת הירדן, כאשר תושבי חווה סמוך ליישוב רועי הבחינו בדמות חשודה שהסתובבה בשטחי המרעה של עדר הבקר.

לטענתם, כאשר התקרבו אליה זיהו כי מדובר באנרכיסטית ישראלית, שנצפתה מפזרת חפצים על הקרקע.

בעלי החווה צילמו את החשודה, והיא עזבה את המקום. לאחר עזיבתה גילו התושבים עשרות תמרים מלאים בחומר רעיל המפוזרים באותו שטח מרעה שבו הסתובבה.

בעקבות הממצאים הוגשה תלונה מיידית במשטרה נגד החשודה. היא נעצרה, נחקרה ושוחררה בתנאים מגבילים.

במקביל, שתי חוות נוספות בבקעת הירדן דיווחו אתמול על מקרי הרעלה בשטחי המרעה, ועל מותם של בעלי חיים וציפורים. גם במקרים אלו הוגשו תלונות במשטרה.

עו"ד חיים בלייכר מחוננו, המלווה את בעלי החוות, אמר, "שנאת ההתיישבות של פעילי שמאל רדיקאליים מעבירה אותם על דעתם, והם החלו לבצע מעשי טרור של הרעלה המונית של החי בטבע תוך סיכון עצום גם לבני אדם וילדים - שיכולים להיתקל בתמרים המורעלים".

עוד הוסיף, "התרענו תמיד על הפעילות המסוכנת של אותם אנרכיסטים, שלעיתים מעודדת טרור, ועתה מתגלה שהאנרכיסטים בעצמם נוקטים בצעדי טירוף של פגיעה בטבע ובאדם תוך חשש ליצירת אסון אקולוגי כלפי נדידת הציפורים וסיכון חיי אדם".

בלייכר קרא לרשויות לפעול בנחישות, "אנו קוראים לכוחות הביטחון, לשב"כ ולרשויות החוק לפעול בנחישות רבה למעצר החשודים בדבר, העמדתם לדין בחומרה והרחקה מיידית של אותם פעילים שכל עניינם פגיעה בהתיישבות היהודית".